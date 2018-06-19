Болельщики сборной Австралии и сборная Самарской области сыграли дружеский матч

Австралийские болельщики и сборная Самарской области из числа ветеранов ФК "Крылья Советов", правительства Самарской области, команды ракетно-космического центра "Прогресс" и футболистов, выступающих в чемпионате Самары, сыграли дружеский матч на стадионе "Волга" в Самаре. Матч окончился счетом 10:8 в пользу сборной Самарской области.Матч проходил в четыре тайма. Каждая команда играла один тайм, болельщики менялись в добровольном порядке. Несмотря на зной на стадионе собралось более сотни человек, трибуны приобрели желтый цвет - цвет сборной Австралии. Российские болельщики принесли с собой барабаны и флаги, они пели "Катюшу" и другие песни.На крыше здания, которое располагается рядом со стадионом, тоже расположились российские футбольные фанаты с флагами.