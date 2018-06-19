Болельщики сборной Австралии и сборная Самарской области сыграли дружеский матч

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119661
|Политика и события в стране и мире
|4759
|КБ-Гостевая
|26758
|Ростовские футбольные новости
|552
|кто чо любит пажрать?
|3203
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|96
|Зенит
|104694
|Курилка
|1535
Новости партнеров
Лента новостей:
13:58
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга" (38)
Девушки, забеременевшие от звезд мирового футбола получат по 3 млн рублей от "Бургер Кинга" (38)
13:33
Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года (5)
Принцесса Японии прилетела в Саранск, это первый визит в Россию члена императорской семьи за 102 года (5)
13:26
Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы (27)
Бердыев: все идет к тому, что через несколько лет в РФПЛ будут играть только московские клубы (27)
11:50
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (27)
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (27)
11:24
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (17)
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (17)
09:46
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
Болельщики сборной Австралии и сборная Самарской области сыграли дружеский матч
Австралийские болельщики и сборная Самарской области из числа ветеранов ФК "Крылья Советов", правительства Самарской области, команды ракетно-космического центра "Прогресс" и футболистов, выступающих в чемпионате Самары, сыграли дружеский матч на стадионе "Волга" в Самаре. Матч окончился счетом 10:8 в пользу сборной Самарской области.
Матч проходил в четыре тайма. Каждая команда играла один тайм, болельщики менялись в добровольном порядке. Несмотря на зной на стадионе собралось более сотни человек, трибуны приобрели желтый цвет - цвет сборной Австралии. Российские болельщики принесли с собой барабаны и флаги, они пели "Катюшу" и другие песни.
На крыше здания, которое располагается рядом со стадионом, тоже расположились российские футбольные фанаты с флагами.
ТАСС
Матч проходил в четыре тайма. Каждая команда играла один тайм, болельщики менялись в добровольном порядке. Несмотря на зной на стадионе собралось более сотни человек, трибуны приобрели желтый цвет - цвет сборной Австралии. Российские болельщики принесли с собой барабаны и флаги, они пели "Катюшу" и другие песни.
На крыше здания, которое располагается рядом со стадионом, тоже расположились российские футбольные фанаты с флагами.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.