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Хосе Пекерман: нам удавалось держать ничью, это мы можем. Но в меньшинстве мы устали
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман после поражения от Японии со счётом 1:2 рассказал о том, как команда пыталась справиться с ранним удалением и прокомментировал свои замены, передают из Саранска корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
- Что вы думаете о первых минутах, которые так повлияли на игру?
- Да, обычно матчи играют 11 игроков. Потерять критически важного игрока на первых минутах непросто. Но мы справились, выжили в 1 тайме, добились ничьей. Но во 2 тайме Японии удалось играть в свою игру, адаптироваться к ситуации. Они забили, потому что играли лучше, пользовались своими возможностями.
- Каким образом поражение подействует на вашу команду с точки зрения морали?
- Да, мы ожидали иного результата. Надеялись начать с победы. Позитивным из всего случившегося является то, что команда все-таки смогла справиться, хотя бы даже в первом тайме. Если нам удалось закончить первый тайм вничью, то значит, у нас есть возможность продвигаться вперед и в будущих матчах. Мы сможем справиться с этим поражением.
- Выходя на второй тайм, вы собирались играть на ничью, прежде всего в обороне?
- Если посмотреть на игроков, которых я выпустил, можно понять, что я не смирился ничьей. Команда должна была играть на победу, по флангам, вперёд, чтобы создавать больше проблем для японцев. К сожалению, у нас это не получилось. Оборону мы держали не очень хорошо. Мы хотели атаковать, поэтому я выпустил Бакку и Хамеса, он должен был связать нашу полузащиту и атаку. Второй тайм Кинтеро начал усталым, почувствовал последствия 1-го тайма, Хамес должен был его заменить.
- Чего вы ожидали от игроков, вышедших на замену?
- Япония забила свой мяч, и у нас были варианты организовать ответные атаки. Но у нас было всего 10 человек. У нас было на одного игрока меньше посередине. У Японии как раз в этой зоне хорошие игроки. Выход Барриоса улучшил организацию нашей игры и дал возможность атаковать. В конце концов, он и сделал так, что мы играли вничью большую часть игры. Нам удавалось долгое время держать ничью. Это мы можем. Но мы проиграли, потому что мы устали, у нас снизилось настроение. Ввод двух других свежих игроков не позволил усилить игру.
- В марте вы проигрывали Франции 0:2, вам удалось повернуть игру, а сегодня нет. Почему? Дело в агрессивности, физических кондициях, комбинационной игре?
- Сравнивать этот матч с тем не стоит. Они проводились в совершенно разных условиях. Это были разные игры. Тогда у команды была сила, нам удалось перевернуть ситуацию во 2 тайме. Сегодня ситуация было абсолютно другой. Игроки предприняли колоссальные усилия, которые трудно производить, особенно если играешь в меньшинстве. Те же самые зоны на поле надо покрывать. Техничным игрокам тяжело. Кинтеро в 1 тайме хорошо поработал, создавал лучшие ситуации, а во 2 тайме чувствовал себя уставшим. Что касается наших атакующих игроков: поскольку мы немного владели мячом, они устали. Хамесу удалось создать пару моментов, но Япония чувствовала себя уверенной, они уже вели в этом матче. Игрокам сложно было бороться.
- Если не брать результат, опишите ваши впечатления от города и стадиона в Саранске?
- Для нас казалось самым важным то, что местные люди очень хорошо следили за нами. Нам хватало абсолютно всего. Все наши нужды были удовлетворены. Стадион великолепный, но, к сожалению, нам не удалось посмотреть то, что находится вокруг. Поражение будет горьким воспоминанием, но оно не будет иметь никакого отношения к Саранску.
- Что вы думаете о первых минутах, которые так повлияли на игру?
- Да, обычно матчи играют 11 игроков. Потерять критически важного игрока на первых минутах непросто. Но мы справились, выжили в 1 тайме, добились ничьей. Но во 2 тайме Японии удалось играть в свою игру, адаптироваться к ситуации. Они забили, потому что играли лучше, пользовались своими возможностями.
- Каким образом поражение подействует на вашу команду с точки зрения морали?
- Да, мы ожидали иного результата. Надеялись начать с победы. Позитивным из всего случившегося является то, что команда все-таки смогла справиться, хотя бы даже в первом тайме. Если нам удалось закончить первый тайм вничью, то значит, у нас есть возможность продвигаться вперед и в будущих матчах. Мы сможем справиться с этим поражением.
- Выходя на второй тайм, вы собирались играть на ничью, прежде всего в обороне?
- Если посмотреть на игроков, которых я выпустил, можно понять, что я не смирился ничьей. Команда должна была играть на победу, по флангам, вперёд, чтобы создавать больше проблем для японцев. К сожалению, у нас это не получилось. Оборону мы держали не очень хорошо. Мы хотели атаковать, поэтому я выпустил Бакку и Хамеса, он должен был связать нашу полузащиту и атаку. Второй тайм Кинтеро начал усталым, почувствовал последствия 1-го тайма, Хамес должен был его заменить.
- Чего вы ожидали от игроков, вышедших на замену?
- Япония забила свой мяч, и у нас были варианты организовать ответные атаки. Но у нас было всего 10 человек. У нас было на одного игрока меньше посередине. У Японии как раз в этой зоне хорошие игроки. Выход Барриоса улучшил организацию нашей игры и дал возможность атаковать. В конце концов, он и сделал так, что мы играли вничью большую часть игры. Нам удавалось долгое время держать ничью. Это мы можем. Но мы проиграли, потому что мы устали, у нас снизилось настроение. Ввод двух других свежих игроков не позволил усилить игру.
- В марте вы проигрывали Франции 0:2, вам удалось повернуть игру, а сегодня нет. Почему? Дело в агрессивности, физических кондициях, комбинационной игре?
- Сравнивать этот матч с тем не стоит. Они проводились в совершенно разных условиях. Это были разные игры. Тогда у команды была сила, нам удалось перевернуть ситуацию во 2 тайме. Сегодня ситуация было абсолютно другой. Игроки предприняли колоссальные усилия, которые трудно производить, особенно если играешь в меньшинстве. Те же самые зоны на поле надо покрывать. Техничным игрокам тяжело. Кинтеро в 1 тайме хорошо поработал, создавал лучшие ситуации, а во 2 тайме чувствовал себя уставшим. Что касается наших атакующих игроков: поскольку мы немного владели мячом, они устали. Хамесу удалось создать пару моментов, но Япония чувствовала себя уверенной, они уже вели в этом матче. Игрокам сложно было бороться.
- Если не брать результат, опишите ваши впечатления от города и стадиона в Саранске?
- Для нас казалось самым важным то, что местные люди очень хорошо следили за нами. Нам хватало абсолютно всего. Все наши нужды были удовлетворены. Стадион великолепный, но, к сожалению, нам не удалось посмотреть то, что находится вокруг. Поражение будет горьким воспоминанием, но оно не будет иметь никакого отношения к Саранску.
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