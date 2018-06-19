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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Лука Миливоевич: именно бразильцы фавориты группы, даже набрав лишь одно очко
Футболист сборной Сербии Лука Миливоевич поделился своими впечатлениями от раскладе в турнирной таблице после первого тура ЧМ-2018.
"Если честно, я думал, что бразильцы выиграют у швейцарцев. Но что ж, мы лидеры группы, у нас хорошая позиция чтобы выйти в плей-офф. Если мы выиграем в пятницу, то у нас хорошие шансы выйти с первого места. Но тут многое зависит от того, как будут выглядеть бразильцы.
Мне кажется, именно бразильцы фавориты группы, даже набрав лишь одно очко. Очень хорошо знаем швейцарскую сборную. Они очень хороши как команда, и матч с Бразилией это показал. Но мы будем играть на победу", - сказал игрок.
Rusfootball.info
"Если честно, я думал, что бразильцы выиграют у швейцарцев. Но что ж, мы лидеры группы, у нас хорошая позиция чтобы выйти в плей-офф. Если мы выиграем в пятницу, то у нас хорошие шансы выйти с первого места. Но тут многое зависит от того, как будут выглядеть бразильцы.
Мне кажется, именно бразильцы фавориты группы, даже набрав лишь одно очко. Очень хорошо знаем швейцарскую сборную. Они очень хороши как команда, и матч с Бразилией это показал. Но мы будем играть на победу", - сказал игрок.
Rusfootball.info
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