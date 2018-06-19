Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119661
Политика и события в стране и мире 4759
КБ-Гостевая 26758
Ростовские футбольные новости 552
кто чо любит пажрать? 3203
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Курилка 1535

Новости партнеров

Лука Миливоевич: именно бразильцы фавориты группы, даже набрав лишь одно очко

Футболист сборной Сербии Лука Миливоевич поделился своими впечатлениями от раскладе в турнирной таблице после первого тура ЧМ-2018.

"Если честно, я думал, что бразильцы выиграют у швейцарцев. Но что ж, мы лидеры группы, у нас хорошая позиция чтобы выйти в плей-офф. Если мы выиграем в пятницу, то у нас хорошие шансы выйти с первого места. Но тут многое зависит от того, как будут выглядеть бразильцы.

Мне кажется, именно бразильцы фавориты группы, даже набрав лишь одно очко. Очень хорошо знаем швейцарскую сборную. Они очень хороши как команда, и матч с Бразилией это показал. Но мы будем играть на победу", - сказал игрок.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Сербии
Сегодня, 17:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.