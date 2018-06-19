Юя Осако: с младенчества мечтал забить на чемпионате мира

Нападающий сборной Японии Юя Осако, гол которого принёс команде победу над Колумбией в стартовом матче чемпионата мира (2:1), поделился своими впечатлениями от победы.- Забить гол на чемпионате мира - это было моей мечтой с младенчества, поэтому я крайне счастлив. Наша главная цель сегодня заключался в том, чтобы быть не реактивными, быть позитивными. Это Чемпионат Мира, это огромная сцена, чтобы показать себя. Я думаю, мы начали очень хорошо, - цитируют Осако корреспондентыРоман Гуськов и Иван Долинин.