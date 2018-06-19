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Юя Осако: с младенчества мечтал забить на чемпионате мира

Нападающий сборной Японии Юя Осако, гол которого принёс команде победу над Колумбией в стартовом матче чемпионата мира (2:1), поделился своими впечатлениями от победы.

- Забить гол на чемпионате мира - это было моей мечтой с младенчества, поэтому я крайне счастлив. Наша главная цель сегодня заключался в том, чтобы быть не реактивными, быть позитивными. Это Чемпионат Мира, это огромная сцена, чтобы показать себя. Я думаю, мы начали очень хорошо, - цитируют Осако корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
Теги: Сборная Японии Сборная Колумбии
Сегодня, 17:36
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№1 Написал: Zdorov (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Бавария»
Прикольно имя. Если кликнуть его , получится Э...ЮЯ. Наш алфавит smile
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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