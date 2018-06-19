Владимир Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Владимир Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018

График пока не позволяет президенту РФ Владимиру Путину посетить какой-либо матч ЧМ-2018, но ничего исключать нельзя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В настоящий момент в планах президента пока нет (посещение матчей ЧМ), не позволяет ему рабочий график. Вместе с тем, ничего исключать нельзя", - сказал он.

"Р-Спорт"
Теги: Путин
Сегодня, 17:40
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6
(1)
№6 Написал: Zdorov (Сегодня, 18:22) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Не надо возмущаться по этому поводу. ВВП всегда-Победитель! И то, что он пока дистанцируется от сборной, так это проблемы сборной. Не соответствует пока нашему президенту!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:11) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Ваше присутствие в игре с Аравией оказалось фартовым. Так что Владимир Владимирович надо!

Нужно просто пообещать расстрелять сборную в случае провала, и фарт придет сам собой smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Angelsh (Сегодня, 18:03) #
  • 0
  •  (6)
online

Владимир Владимирович предчувствует, что матч с Египтом сложится по печальному сценарию, потому не хочет посещать подобное.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Футбол наше все
Где ж такие вертолеты быстрые?

С истребителя катапультируется прям на стадион
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 17:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Где ж такие вертолеты быстрые?
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Матч в 21.00, а до Питера на (вертолете) час лету. Этот матч решающий. Ваше присутствие в игре с Аравией оказалось фартовым. Так что Владимир Владимирович надо! А уж как Лопырева ждет!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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