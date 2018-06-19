Владимир Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018

График пока не позволяет президенту РФ Владимиру Путину посетить какой-либо матч ЧМ-2018, но ничего исключать нельзя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В настоящий момент в планах президента пока нет (посещение матчей ЧМ), не позволяет ему рабочий график. Вместе с тем, ничего исключать нельзя", - сказал он.