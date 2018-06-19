День Исландии пройдет в центре международного культурного обмена в Волгограде 22 июня

В центре международного культурного обмена в Волгограде 22 июня пройдет День Исландии, приуроченный к матчу чемпионата мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.В рамках мероприятия состоится кинопоказ, выставка фотографий и фанатской атрибутики, а также уникальное музыкальное состязание - баттл между казаками и викингами. Почетной гостьей центра международного культурного обмена станет посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир.Жители и гости Волгоградской области смогут в неформальной обстановке пообщаться с фанатами исландской сборной, узнать о традициях футбольных болельщиков, посмотреть фотовыставку "Исландия глазами россиян" фотографов Алексея Сорокина и Сергея Комлева. Во время кинопоказа гости мероприятия увидят музыкальный фильм "Кричащие шедевры", который рассказывает об истории исландского рока.