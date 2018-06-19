Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Телекомментатор Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы конечно же хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить, я прошу вас уважать мою частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность", - сказал Уткин на своем официальном канале в YouTube.
Теги: Уткин
Сегодня, 18:43
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22
(3)
№22 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: yanus0407
Слуцкого в комментаторы )))

вторым, основного "болтуна" поправлять..
У него и у Карпина, кстати, неплохо получалось в эфире...
правда, иногда замолкали от удивления, когда основной говорун очередную чушь нес...
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№21 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слуцкого в комментаторы )))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№20 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Уткин
Вы конечно же хотите знать, почему так получилось.

Да с чего ты взял, Василий? Тоже мне, персона..
только эта его наглая фраза и цепанула, а так бы вообще прошел мимо..
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№19 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (3)
online

Лично мне - по-барабану. Звонить не буду.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№18 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Не удивительно,странно что этого идиота вообще туда позвали...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
ещё Гуся с Чердаком уберите


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
это может быть началом конца, хотя после памятного матча под алкашкой, х.з. .когда этот конец начался


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
да бл все стулья там переломал ....)) не напасёшься...

Цитата: sanyapytilin
Нажрался опять, как свинья

с карпом вместе ...вью на ютюб..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Больше не о чем писать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Нажрался опять, как свинья


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
Помнится слово давал по поводу стрижки своей, вот в общем то и все что нужно знать об этом человеке


а другой обещал усы сбрить (не Грудинин) , но недавно публично сбрил своим языком поросль в другом месте у другого человека.
а второй обещал не поднимать пенсионный возраст, а третий публично заявил. что того, второго, тогда неправильно поняли.

*мужик сказал- мужик забыл. Мужику напомнили- мужик окуел *

из всех, кто чего когда обещал- только Грудинин выполнил и сбрил СВОИ усы.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Ростов»
Жалко, прикольный мужик
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 18:57) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ластелинОвец
Потому что Уткин критикует ботоксную крысу

ну ты ж не сидишь еще вместе с твоим корешем Гришей, и даже сайт не закрыли) так что мимо. А Вася о себе просто слишком много возомнил, ну и бухает, походу. Потеря чувства реальности - вещь такая.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Наверно потому что жо... лизать не умеет или не хочет. У нас же везде куда ни сунься царьки разной высоты полёта. Очень жаль, комментатор он грамотный. За то у нас есть такие как Черданцев, слушать не особо интересно, но на каналах видимо ценят другие таланты, а не комментаторское качество.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (9)

«Уткин, конечно, молодец, но у него другого способа нет. Вы восхищаетесь ухабом на дороге? Вы восхищаетесь тем, как кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определённая удаль, но как этим можно восторгаться?»

«Этот человек приехал всем мешать комментировать футбол. <...> Он же спит на матчах, это потомок селезней, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров на "ютюб канале", на котором даже малолетки не сидят»
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Zdorov (Сегодня, 18:56) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Бавария»
Просто человек,
Просто человек,
Просто человек,человек Гoвнo!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:56) #
  • -3
  •  (17)

Вася, молодчик.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
все стулья переломал?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 18:55) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
дошутился
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 18:51) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Никому не интересно наверное. Но не бывает так, что все вокруг плохие а ты один хороший и правильный. Помнится слово давал по поводу стрижки своей, вот в общем то и все что нужно знать об этом человеке. Сильно высокого мнения о себе, падать больно.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 18:50) #
  • -16
  •  (32)
Болеет за:
ЦСКА
Потому что Уткин критикует ботоксную крысу


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 18:48) #
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
гоняют,как вшивого по бане.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
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