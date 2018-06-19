Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Телекомментатор Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале."Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы конечно же хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить, я прошу вас уважать мою частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность", - сказал Уткин на своем официальном канале в YouTube.