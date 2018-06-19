Временный консульский пункт Австралии открылся в Самаре перед матчем против сборной Дании

Временный консульский пункт Австралии открылся перед матчем сборной страны с командой Дании на чемпионате мира. Он расположился в одном из бизнес-центров в центре Самары.Возглавлять консульский пункт будет первый секретарь посольства Австралии в Москве Росс Хетерингтон, который прибыл в Самару. В пункте будет работать колл-центр для приема заявок и жалоб австралийцев. Он будет работать до 22 июня."Мы ожидаем очень много австралийцев в Самаре. Австралийцы любят хорошо проводить время, они уже побывали в Казани, я думаю, что радость и хорошее настроение они привезут и в Самару", - сказал Хетерингтон.Ранее сообщалось, что Самару посетят более 7,5 тыс. австралийцев на матче группового этапа против Дании.