Сборная Марокко перед матчем с Португалией тренируется в полном составе

Все 23 футболиста сборной Марокко принимают участие в тренировке команды перед матчем группового этапа чемпионата мира с командой Португалии.Занятие проходит в Москве на стадионе "Лужники". Ранее во вторник свою предыгровую тренировку на базе команды в подмосковном Кратове в полном составе провела португальская сборная.В матче первого тура группового этапа марокканцы 15 июня в Санкт-Петербурге уступили сборной Ирана со счетом 0:1, в тот же день в Сочи команда Португалии в своей первой игре на турнире сыграла вничью с испанцами со счетом 3:3.