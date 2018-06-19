Артем Дзюба и Денис Черышев - в старте сборной России на матч с Египтом

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Артем Дзюба и Денис Черышев - в старте сборной России на матч с Египтом

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового этапа ЧМ-2018 с Египтом.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.
Теги: Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 19:45
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№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lols
Египет? Первым номером? Не смеши

Наши.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Смолов в Европу уехал? Бездарь laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
hel,
Египет? Первым номером? Не смеши
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: foxship
Первым номером будут играть?

Лучше бы вторым, отдав мяч Египту. Салах все равно не готов играть все 90 минут.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Первым номером будут играть?
Или забросы на Дзюбу? А там сброс на набегающего Черышева.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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