Мохамед Салах сыграет против сборной России с первых минут

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Мохамед Салах сыграет против сборной России с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Египта на матч группового этапа чемпионата мира—2018 с командой России.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.
Теги: Сборная Египта Сборная России
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(0)
№3 Написал: Викторис (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cadallero555
Трешку положит путинцам.

В какой стране живешь? В Египте - ну тогда понятно
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:55) #
  • -5
  •  (9)
online

Хет-трик сделает
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: cadallero555 (Сегодня, 19:52) #
  • -12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Трешку положит путинцам.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
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