Шведские фанаты закупили в Нижнем Новгороде шапки-ушанки для шоу

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|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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Шведские фанаты закупили в Нижнем Новгороде шапки-ушанки для шоу
Шведские фанаты приобрели шапки-ушанки для создания на своей родине шоу о чемпионате мира по футболу в России. Об этом рассказала ТАСС продавец сувенирного магазина в Нижнем Новгороде Татьяна Пономарева.
"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь, - поделилась она. - Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о чемпионате в России, которое они собираются поставить у себя на родине".
По горячим следам разыскал друзей участников этого коллектива, которые уже докупили ушанки и покинули Нижний Новгород. "Они рассказывали, что в их шоу героями будут в том числе россияне. И чтобы перевоплотиться на сцене в жителей вашей страны, они будут надевать ушанки", - раскрыл часть задумки представления один из шведских болельщиков.
Сувенирные лавочки и магазины в городе открыты с утра до вечера и пользуются небывалым доселе спросом. Клиентов некоторых торговых объектов на входе встречают девушки в русских нарядах. "Несмотря на то, что матч Швеция - Южная Корея завершился вчера, многие скандинавы и другие гости еще остаются в городе и заходят к нам. Самые ходовые сувениры - магнитики, открытки и, конечно, матрешки. В основном берут авторские работы, отдавая за расписных деревянных кукол от тысячи до шести тысяч рублей", - рассказала Пономарева. По ее словам, продажи в дни чемпионата мира увеличились втрое.
"Мы ждали большого числа гостей, поэтому прошли курсы английского разговорного языка. Легко можем прорекламировать свои товары", - добавила собеседница агентства. Недалеко от этого магазина, расположенного внутри помещения, разместился уличный киоск сувениров. "Гости уже три дня активно покупают магнитики с видом города, символикой чемпионата; популярностью пользуются российские флаги, их в основном покупают шведы", - рассказала ТАСС продавец Анастасия Масанова.
"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь, - поделилась она. - Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о чемпионате в России, которое они собираются поставить у себя на родине".
По горячим следам разыскал друзей участников этого коллектива, которые уже докупили ушанки и покинули Нижний Новгород. "Они рассказывали, что в их шоу героями будут в том числе россияне. И чтобы перевоплотиться на сцене в жителей вашей страны, они будут надевать ушанки", - раскрыл часть задумки представления один из шведских болельщиков.
Сувенирные лавочки и магазины в городе открыты с утра до вечера и пользуются небывалым доселе спросом. Клиентов некоторых торговых объектов на входе встречают девушки в русских нарядах. "Несмотря на то, что матч Швеция - Южная Корея завершился вчера, многие скандинавы и другие гости еще остаются в городе и заходят к нам. Самые ходовые сувениры - магнитики, открытки и, конечно, матрешки. В основном берут авторские работы, отдавая за расписных деревянных кукол от тысячи до шести тысяч рублей", - рассказала Пономарева. По ее словам, продажи в дни чемпионата мира увеличились втрое.
"Мы ждали большого числа гостей, поэтому прошли курсы английского разговорного языка. Легко можем прорекламировать свои товары", - добавила собеседница агентства. Недалеко от этого магазина, расположенного внутри помещения, разместился уличный киоск сувениров. "Гости уже три дня активно покупают магнитики с видом города, символикой чемпионата; популярностью пользуются российские флаги, их в основном покупают шведы", - рассказала ТАСС продавец Анастасия Масанова.
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