Шведские фанаты закупили в Нижнем Новгороде шапки-ушанки для шоу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Шведские фанаты закупили в Нижнем Новгороде шапки-ушанки для шоу

Шведские фанаты приобрели шапки-ушанки для создания на своей родине шоу о чемпионате мира по футболу в России. Об этом рассказала ТАСС продавец сувенирного магазина в Нижнем Новгороде Татьяна Пономарева.

"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь, - поделилась она. - Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о чемпионате в России, которое они собираются поставить у себя на родине".

По горячим следам разыскал друзей участников этого коллектива, которые уже докупили ушанки и покинули Нижний Новгород. "Они рассказывали, что в их шоу героями будут в том числе россияне. И чтобы перевоплотиться на сцене в жителей вашей страны, они будут надевать ушанки", - раскрыл часть задумки представления один из шведских болельщиков.

Сувенирные лавочки и магазины в городе открыты с утра до вечера и пользуются небывалым доселе спросом. Клиентов некоторых торговых объектов на входе встречают девушки в русских нарядах. "Несмотря на то, что матч Швеция - Южная Корея завершился вчера, многие скандинавы и другие гости еще остаются в городе и заходят к нам. Самые ходовые сувениры - магнитики, открытки и, конечно, матрешки. В основном берут авторские работы, отдавая за расписных деревянных кукол от тысячи до шести тысяч рублей", - рассказала Пономарева. По ее словам, продажи в дни чемпионата мира увеличились втрое.

"Мы ждали большого числа гостей, поэтому прошли курсы английского разговорного языка. Легко можем прорекламировать свои товары", - добавила собеседница агентства. Недалеко от этого магазина, расположенного внутри помещения, разместился уличный киоск сувениров. "Гости уже три дня активно покупают магнитики с видом города, символикой чемпионата; популярностью пользуются российские флаги, их в основном покупают шведы", - рассказала ТАСС продавец Анастасия Масанова.
Теги: Сборная Швеции
Сегодня, 20:09
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(1)
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pisto
А у нас ушанка почти вымерла, сейчас все в пидорках ходят

А у нас ушанка в почете... Потому что без нее мерзнешь! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:33) #
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Понтия в сборную не взяли - чтобы швеция всё проиграла...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: pisto (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
А у нас ушанка почти вымерла, сейчас все в пидорках ходят
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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