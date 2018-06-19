Неймар не закончил тренировку сборной Бразилии из-за болей в ноге

Нападающий сборной Бразилии Неймар покинул тренировку команды спустя пять минут после начала занятия. Форвард почувствовал боль в правой ноге.В воскресенье бразильцы в стартовом матче чемпионата мира сыграли вничью с командой Швейцарии - 1:1. Неймар на протяжении всей игры регулярно попадал в стыки, на бразильце было совершено десять фолов. 26-летний форвард пропустил тренировку сборной Бразилии в понедельник и работал по индивидуальной программе.Неймар начал работу на тренировке вместе с остальными футболистами, но покинул занятие через пять минут после его начала в сопровождении физиотерапевта. Как уточнили в пресс-службе бразильской сборной, нападающий ощутил боль в правой лодыжке, но тренерский штаб рассчитывает на футболиста на следующей тренировке в среду. Остальные 19 полевых игроков и три вратаря продолжили работу в штатном режиме.