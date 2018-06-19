На Первом канале поблагодарили Василия Уткина за работу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 1 1 0 0 5 0 +5 3
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
1 ПольшаПольша 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СенегалСенегал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

На Первом канале поблагодарили Василия Уткина за работу

Первый канал поблагодарил комментатора Василия Уткина за работу на матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия — Испания (3:3).

"Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия — Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", — сказали в пресс-службе Первого канала.

Sport24.ru
Теги: Уткин
Сегодня, 20:24
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14
(1)
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо,Уася, пашёль накуй


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Респект Уткину. Один из немногих, которые не прогнулись под этот режим


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (2)

Последний интересный, всесторонне образованный и профессиональный человек на спорт-ТВ. После черданцевского "ебипета" вполне понятно с кем мы все остались перед телевизором.

Время унылых примитивных жополизов.

А маятник все ускоряет в эту сторону свой бег. И это еще не песдец - это еще его начало.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Форрест Гамп
Мы будем помнить тебя молодым,стройным и профессионалом!

А ведь когда-то действительно был таким. Помню его комментарии в финале ЛЧ , когда ее выиграл Порту с Аленичевым.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Непотопляемый Лёня

Непотопленя


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
прийти, отработать один матч и хлопнуть дверью, чтобы всей тусовке либералов рассказывать какой ты классный и бесстрашный
типичное поведение сноба


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Форрест Гамп
Все, Вася ,это финиш!
Мы будем помнить тебя молодым,стройным и профессионалом!

smile Не знаю как молодым и стройным,но профессионализму Василию не занимать. Все-таки интересная у него подача информации,не то что у орущих клоунов,подражающих латиноамериканским комментаторам.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Frankenstein
А как же Слуцкий?)

А говно не тонет

Непотопляемый Лёня sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
А как же Слуцкий?)

А говно не тонет


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
это называется "навал...ились"
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А как же Слуцкий?)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Gurishankar (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
бездарь-русофоб, пусть дальше чвакает на эхе москвы, там его братья....
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
...и поставили гусева


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (5)

Все, Вася ,это финиш!
Мы будем помнить тебя молодым,стройным и профессионалом!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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