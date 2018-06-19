На Первом канале поблагодарили Василия Уткина за работу

Первый канал поблагодарил комментатора Василия Уткина за работу на матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия — Испания (3:3)."Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия — Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", — сказали в пресс-службе Первого канала.