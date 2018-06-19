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4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
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1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
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1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
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1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
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4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
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1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
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1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
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Филиппе Коутиньо: мы найдем, как прорвать оборону Коста-Рики, а также лучший способ для защиты

Сборная Бразилии по футболу готова к тяжелой игре с командой Коста-Рики в своем следующем матче чемпионата мира. Об этом сообщил полузащитник бразильской сборной Филиппе Коутиньо.

"Надо быть сфокусированными и сильными, чтобы выиграть у сборной Коста-Рики, - цитирует Коутиньо ТАСС. - Какой будет этот матч, узнаем в день игры, но это будет тяжелая игра, как и любая другая игра на чемпионате мира. Надо быть очень осторожными, но мы найдем, как прорвать их оборону, а также лучший способ для защиты. Для всех ситуаций мы будем готовы".

Коутиньо заявил, что сборная Бразилии учла ошибки, допущенные в предыдущем матче со швейцарцами.

"Нам надо больше контролировать мяч, знать, когда атаковать. Это наша обязанность в следующей игре со сборной Коста-Рики", - отметил футболист.

Бразильский полузащитник добавил, что сборная сфокусирована на командной игре, несмотря на внимание к нападающему Неймару, который является лучшим бомбардиром национальной команды в нынешнем составе.

"Неймар - храбрый игрок, который создает хорошие, голевые моменты, от него всегда исходит помощь на поле. Все в команде идут за ним, но мы сфокусированы на командой игре - это самое важное, что может быть. Мы сделаем все, что от нас зависит для общей цели - победы", - заверил Коутиньо.

Бразильские журналисты в традиционном стиле задали Коутиньо несколько вопросов о его жизни, судьбе и мечтах. Футболист признался, что обращается к себе, глядя на детскую фотографию, с призывом продолжать мечтать о большем.

"Я хочу, чтобы этот мальчик с моей детской фотографии продолжал мечтать. Я играю на чемпионате мира, это очень важно для меня, моей семьи и карьеры. При это мне хочется, чтобы этот парень на фото и дальше мечтал о многом", - сказал Коутиньо.

Бразилец отметил, что очень эмоционально ведет себя на поле после забитого гола, потому что ему сложно сдерживать свои эмоции.

"На поле я чувствую себя лучше, чем здесь, например, отвечая на вопросы журналистов. Каждый раз, когда забиваю гол, я не могу сдержать себя. Когда я забил гол в игре со сборной Швейцарии, мне приходили сообщения с поздравлениями от друзей и коллег из "Барселоны", это было очень приятно", - добавил Коутиньо.
Теги: Коутиньо
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