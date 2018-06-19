Парк футбола откроется на Красной площади в Москве

Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Москве на Красной площади 21 июня. В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, матчи и розыгрыши призов.В церемонии открытия парка примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок. Почетными гостями мероприятия станут послы чемпионата мира Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова.Отмечается, что 21 июня в парке будет выставлен Кубок чемпионата мира. Вход в парк будет бесплатным для всех болельщиков.