Болельщики массово скупают репелленты в аптеках около фан-зоны ЧМ в Волгограде

Иностранные болельщики и жители Волгограда массово скупают репелленты в прилегающих к фан-зоне аптеках.Сотрудники окрестных аптек отмечают невероятный рост спроса на репелленты. При этом количество мошек в городе значительно снизилось по сравнению с понедельником, когда многие болельщики жаловались на возросшую активность мошек, также присутствие насекомых заметили футболисты сборных Англии и Туниса.Власти Волгограда разрешили болельщикам проносить репелленты (за исключением аэрозолей) на территорию фан-феста.