Болельщики массово скупают репелленты в аптеках около фан-зоны ЧМ в Волгограде

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|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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Болельщики массово скупают репелленты в аптеках около фан-зоны ЧМ в Волгограде
Иностранные болельщики и жители Волгограда массово скупают репелленты в прилегающих к фан-зоне аптеках.
Сотрудники окрестных аптек отмечают невероятный рост спроса на репелленты. При этом количество мошек в городе значительно снизилось по сравнению с понедельником, когда многие болельщики жаловались на возросшую активность мошек, также присутствие насекомых заметили футболисты сборных Англии и Туниса.
Власти Волгограда разрешили болельщикам проносить репелленты (за исключением аэрозолей) на территорию фан-феста.
ТАСС
Сотрудники окрестных аптек отмечают невероятный рост спроса на репелленты. При этом количество мошек в городе значительно снизилось по сравнению с понедельником, когда многие болельщики жаловались на возросшую активность мошек, также присутствие насекомых заметили футболисты сборных Англии и Туниса.
Власти Волгограда разрешили болельщикам проносить репелленты (за исключением аэрозолей) на территорию фан-феста.
ТАСС
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