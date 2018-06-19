Тысячи болельщиков спели "Калинку" в Нижнем Новгороде в поддержку сборной России

Тысячи болельщиков, которые пришли на площадку фан-феста в Нижнем Новгороде, спели "Калинку" в поддержку сборной России, проводящей матч чемпионата мира с командой Египта.Известные строки пели не только россияне, но и многие аргентинцы, хорваты, шведы и другие собравшиеся. Синхронное исполнение состоялось за несколько минут до начала трансляции матча, который они смотрят на больших экранах в зоне фан-феста.Встреча стартовала в 21:00 мск. Начало трансляции фанаты встретили аплодисментами, приветственным криком и протяжным свистом.Организаторы испытали прочность голосовых связок зрителей, попросив одновременно кричать "Ураа". Как показали датчики, громкость звука составила 104,1 децибела.