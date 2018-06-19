A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
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1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
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1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
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3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
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1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
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Новости партнеров

Сборная России обыграла Египет и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная России одержала победу над командой Египта и обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа A. 2-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Россия – Египет 3:1

Гол: Фатхи, 48 (авто.), Черышев, 59, Дзюба, 62 - Салах, 73

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 78).

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 65), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 69), Мохсен (Кахраба, 82).

Предупреждения: Трезге, 58, Смолов, 85
Теги: Сборная Египта Сборная России
Вчера, 22:51
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№117 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 00:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: waldemar
А КТО ТО СЛЮНОЙ БРЫЗГАЛ ,ЧТО МЫ ОБКАКАИМСЯ ,АУ, ГДЕ ВЫ


Да здесь мы все!Только не говори ,что ты ,после товарняков с Австрией и Турцией,и перед ними которые были ,слюной брызгал ,что мы всех порвем на ЧМ!!Как будто у тебя не было мыслей,что мы обкакаемся?И слава БОГУ ,что мы ошибались!!!
С Победой!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№116 Написал: SVN (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (3)

relaxed спасибо ребята за праздник! blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№115 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:48) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А КТО ТО СЛЮНОЙ БРЫЗГАЛ ,ЧТО МЫ ОБКАКАИМСЯ ,АУ, ГДЕ ВЫ
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№114 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:48) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: matroskin
Жирков, Черышев, Дзюба и, сцука, да! Кутепов!

По-моему ты Газинского незаслуженно пропустил.

Ну хз... Хотя выиграли-все молодцы)
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№113 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Вчера, 23:47) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
По-моему ты Газинского незаслуженно пропустил

Согласен


--------------------
Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№112 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Вчера, 23:46) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Kytarba
Виталий Леонтьевич Мутко !!! Браво!! Браво!!

stuck_out_tongue_winking_eye Даун,ты или провокатор или действительно очень больной на голову.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№111 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: matroskin
Даже Кутепов под чутким руководством Игнашевича, надо это признать, может быть хорошим защитником

а какую голевую исполнил smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№110 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Вчера, 23:44) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игнашевича обязательно надо оставлять в клубе тренером защитников. Спарачи, отдайте нам Кутепова на год и Игнашевич сделает из него защитника и для вашего клуба и для сборной))))


--------------------
Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№109 Написал: vertel латвия (Вчера, 23:44) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Победителя не судят, Черчесов теперь король! Только вот не надо возвышать Дзюбу, он просто куражный игрок, только никто и он сам не знают, когда этот кураж приходит и уходит, тем более, никто тоже не знает, что было бы, если бы играл Смолов. Хорошо было бы, чтобы иностранные скауты по этим играм обратили внимание на "голеодора" Дзюбу и сплавить его в зарубежный клуб. И да, наверное, теперь многие поняли, как далеко Салаху до Месси и Роналду.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№108 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: matroskin
Жирков, Черышев, Дзюба и, сцука, да! Кутепов!

По-моему ты Газинского незаслуженно пропустил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№107 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Вчера, 23:42) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жирков, Черышев, Дзюба и, сцука, да! Кутепов! В таком попядке по моему лучшие сегодня. Даже Кутепов под чутким руководством Игнашевича, надо это признать, может быть хорошим защитником


--------------------
Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№106 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Да,это сборная на ЧМ полностью заслуга лично Мутко и назначением тренера и подготовка команды в течении двух лет ,вера в тренере в его работе.Черчесов точно космос...Росияне,осетины жгут Газзаев первый

Виталий Леонтьич, ты решил сам себя похвалить, зная что больше ни один дурак не похвалит?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№105 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Пивовед
Цитата: Kytarba
Виталий Леонтьевич Мутко !!! Браво!! Браво!!


яслi ! яслi !

Черышев на чемпе мира забивает три мяча.
В этом личная заслуга Виталия Леонтьича.


Да,это сборная на ЧМ полностью заслуга лично Мутко и назначением тренера и подготовка команды в течении двух лет ,вера в тренере в его работе.Черчесов точно космос...В Рос.футболе ,осетины жгут Газзаев первым из Рос.тренеров взял Евр.кубок с Рос.клубом,Черчесов первый кто прошел со сборной 1/8 на ЧМ..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№104 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:38) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Яamon
Цитата: Kytarba
Виталий Леонтьевич Мутко !!!

иди на*** отсюда со своими мудками, членосос

Да хорош, братан! Не обращай внимание на этого полудурка, давай радоваться!! Сегодня наш день!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№103 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Вчера, 23:36) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Phil
В сегодняшней игре я не увидел какого-то чёткого рисунка . .

А игру вообще видел?
Хватит уже искать черноту - команда, спасибо! В России - праздник! 32 года мы ждали выхода из группы. А в этот раз практически не верили.
Сегодня я напьюсь!!!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№102 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:36) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Kytarba
Виталий Леонтьевич Мутко !!! Браво!! Браво!!


яслi ! яслi !

Черышев на чемпе мира забивает три мяча.
В этом личная заслуга Виталия Леонтьича.

Зачем вообще отвечать этому дебилу? Его лиёньтич уже стройкой занимается...как раз кутарбьино дело, арбузы и мастерок


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№101 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь болеем за Иран и Морокко)А можно и гелевому должок вернуть в 1/8
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№100 Написал: Яamon (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kytarba
Виталий Леонтьевич Мутко !!!

иди на*** отсюда со своими мудками, членосос
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№99 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:32) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Виталий Леонтьевич Мутко !!! Браво!! Браво!!


яслi ! яслi !

Черышев на чемпе мира забивает три мяча.
В этом личная заслуга Виталия Леонтьича.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№98 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:31) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Групповой этап - зачет . Главное не расслабляться, дальше начинаются игры с мастеровитыми командами, но уже сейчас сборная подарила нам праздник . С победой сегодня.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№97 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:31) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Африку с первой победой. Через два часа будет вторая
где этот Шекиль-куесос?
С выходом нас! Соперники, конечно, не топ, но чертовски приятно мля! Молодцы!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№96 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:30) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Команду России с выходом в 1/8 финала.
Сегодня сыграли тактически четко и по физике египтян обыграли.
Голы Черышева и Дзюбы это космос, особенно комбинация к голу Черышева.
Блин, ну почему вы так не играете хотя бы в каждом третьем матче?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№95 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:30) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
8-1 в двух матчах! Я такого представить не мог! Наши молодчаги, наконец-то нас радуют!!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№94 Написал: redalarm Омск (Вчера, 23:28) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Теоретически мы еще не вышли. Если саудовцы выиграют у Египта и Уругвая, мы проиграем Уругваю, то три команды по 6 очков. И считаем разницу. А у нас разница в порядке. Поэтому "почти вышли"...
Регистрация: 26.03.2010 [жалоба]
№93 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Scoter
Да хорош вам Египет слабая команда , там один Салах тока на уровне , наши выполнили задачу минимума из такой группы обязаны были выходить

Ну что за бред? Сколько у нас таких групп было, из которых мы были обязаны выходить и не выходили? А перед этим турниром нас даже третьей по силе командой группы не считали...

Не, не бред. Тут все вместе: и везуха, и наши играют неплохо, и противник как-то удивил.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№92 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:26) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А где-то там в Лондоне Макларен и Родченков напряженно работают над тем, как обвинить Россию в применении мельдония.

да.
ибо они не смогут тихо утереться, иначе подохнут от яда.
им нужен будет ковш грязи в сторону России.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№91 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:24) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Scoter
Да хорош вам Египет слабая команда , там один Салах тока на уровне , наши выполнили задачу минимума из такой группы обязаны были выходить

Ну что за бред? Сколько у нас таких групп было, из которых мы были обязаны выходить и не выходили? А перед этим турниром нас даже третьей по силе командой группы не считали...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№90 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:24) #
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Химки»
Виталий Леонтьевич Мутко !!! Браво!! Браво!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№89 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Scoter
Да хорош вам Египет слабая команда , там один Салах тока на уровне , наши выполнили задачу минимума из такой группы обязаны были выходить я не вижу особых поводов такой радости , вот налитого в 1/8 вынесут Португалов Или Испанцев - вот тогда можно будет что то ещё говорить

Это да. Как писали ниже, испанцы и другие не простят нам ошибок, которые наши делали. Отлично сыграл Жирков, помотал Салаха. Порадуемся успеху пока.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№88 Написал: tantara002 (Вчера, 23:24) #
  • +3
  •  (5)

Теперь не проиграть Уругваю , и 1 место


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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