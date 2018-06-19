A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
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Новости партнеров

Денис Черышев во второй раз подряд стал игроком матча

Сборная России одержала победу над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 - 3:1.

Лучшим игроком матча признан полузащитник россиян Денис Черышев, который отметился голом во втором тайме. Черышев стал игроком матча и по итогам игры с Саудовской Аравией (5:0) в первом туре.
Теги: Черышев Сборная России
Вчера, 23:01
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14
(4)
№14 Написал: Enterprise Таганрог (Вчера, 23:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Ну реально тупой игрок, ну молодец конечно, но правда же иногда надо включать мозг. Голову опустил и бежать, то в игрока ударил, обрезал, то в судью и опять обрезал.
Жирков думаю больше заслуживает.


Ну ты реально тупой болела!

Цитата: Хитрый Лис
У Черышева волосатая рука есть в структурах? Иначе непонятно. Играет он конечно хорошо, но не настолько чтобы его так выделять


Ему что ,волосатая рука пас отдавала,или он волосатой ногой три гола забил на ЧМ?Кто у нас больше забивал ,кроме Саленко в 94?У того тоже была волосатая рука?Что то Смолов за два матча ни одного момента не создал .
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Красавчег мля! Так держать!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: Asstor Евросоюз (Вчера, 23:32) #
  • +4
  •  (4)

Молодец! Оба раза по делу. Но сила соперников возрастает по восходящей...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№11 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Лучший Черчесов и только Черчесов. ЧМ ,за два матча 8 голов...и пля комментарий п1даров о сборной просто при подготовке к этим 8 забытым голам ..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: Миша Люберцы (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Ну реально тупой игрок, ну молодец конечно, но правда же иногда надо включать мозг. Голову опустил и бежать, то в игрока ударил, обрезал, то в судью и опять обрезал.
Жирков думаю больше заслуживает.

Ты фубол смотрел ? 2 раза Салах его посадил на жопу, в районе вратарской. Разворачивался, а Жиркова ноги не держат... Будь поточнее Салах и счет открыт...Это здесь на сайте у вас Головин - супер игрок. Куда его только журналисты не сватают... А Черышева, признает ФИФА, а не агент с журналистами...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№9 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Справедливо.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:25) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ,кто там теперь хочет Головина? smirk
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: gya456 Пермский край (Вчера, 23:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Многих можно выделить в этом матче, но приятно удивляет как Денис чётко ставит ногу и бьёт в решающие моменты игры, МОЛОДЕЦ!


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Египетский вернблюм (Вчера, 23:14) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
По делу оба раза


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: VirGON (Вчера, 23:10) #
  • +11
  •  (13)

Денис молодец,пашет на поле дай бог,и в обороне и в атаке отрабатывает,жать что его травмы преследуют постоянно
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:07) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
У Черышева волосатая рука есть в структурах? Иначе непонятно. Играет он конечно хорошо, но не настолько чтобы его так выделять
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:07) #
  • -15
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
Ну реально тупой игрок, ну молодец конечно, но правда же иногда надо включать мозг. Голову опустил и бежать, то в игрока ударил, обрезал, то в судью и опять обрезал.
Жирков думаю больше заслуживает.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Вчера, 23:06) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: MAG554
В этом матче трудно кого то выделить. Многие достойны приза


Он забил победный гол. Если бы выиграли со счётом 3-2, то вполне бы могли назвать и Дзюбу. Денис молодцом, пускай не сбавляет ритм).
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:04) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
В этом матче трудно кого то выделить. Многие достойны приза
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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