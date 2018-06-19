Владимир Стогниенко в прямом эфире включил песню "Ты просто космос, Стас"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Владимир Стогниенко в прямом эфире включил песню "Ты просто космос, Стас"

Комментатор телеканала "Россия 1" Владимир Стогниенко по окончании матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия - Египет включил в прямом эфире песню группы "Ленинград" "Экстаз" в честь главного тренера россиян Станислава Черчесова.

В песне есть строчки "Ты просто космос, Стас".

Сборная России набрала 6 очков и укрепила своё лидерство в группе А. Национальная команда практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ.

Соперниками сборных России и Египта по группе являются также команды Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 20 июня.
Теги: Стогниенко Сборная России
Вчера, 23:14
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28
(10)
№28 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавчик!
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№27 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
сдуйся накуй, резиновое..


Доказательства есть?
Судя по всему нет. Чмо бля.
Заминусуй меня до упора чмо. Что ты ещё могешь?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№26 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
Мы хорошо играли последний раз при Адвокате с Чехами! Получается ,что надо было ругать и Капелло и Слуцкого.

Так и их ругали
Цитата: T 34
Дружище,не хочу больше о плохом . Давайте все порадуемся!

Ты прав. С победой!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: Пивовед
давайте это расценивать как параллель с ситуацией, когда яростно ругают и шельмуют студента перед и во время сдачи его экзаменов.


А давай три два раз расценивать это иначе?
Давай просто *** признаешь чудо что у нас (не у тебя говно) есть характер, что на нем можно играть. Вот ведь говно ты конченое.


сдуйся накуй, резиновое..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: малкавиан
ну всё, теперь стас будет считаться супертренером и его подпишут еще лет на пять.

smile Ну если только в какой-нибудь Саудовской Аравии
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№23 Написал: T 34 Москва (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: T 34
Так сильно никогда не ругали.

Так плохо как перед ЧМ тоже никогда не играли

Мы хорошо играли последний раз при Адвокате с Чехами! Получается ,что надо было ругать и Капелло и Слуцкого.
Дружище,не хочу больше о плохом . Давайте все порадуемся!



Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№22 Написал: VeNdA Республика Венда (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: T 34
Ты забыл что ли,предыдущие турниры? У нас и игроки были не хуже и по группе команды не сильные. И тренеры были хорошие. Но только Черчесов смог из этих игроков команду создать!!!

Я еще раз говорю, посмотрим что наши покажут против команд "по-техничнее". Рано петь дифирамбы.
Мне главное чтобы игроки старались. Всем ясно, что у нас далеко не звезды играют в команде. Но если каждый бьется на поле, тогда даже к проигрышам претензий не будет. За это игрокам огромный плюс. В остальном руки тренера я не вижу, игра у нас по прежнему строится из разряда "как получиться".
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№21 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
давайте это расценивать как параллель с ситуацией, когда яростно ругают и шельмуют студента перед и во время сдачи его экзаменов.


А давай три два раз расценивать это иначе?
Давай просто *** признаешь чудо что у нас (не у тебя говно) есть характер, что на нем можно играть. Вот ведь говно ты конченое.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№20 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
Так сильно никогда не ругали.

Так плохо как перед ЧМ тоже никогда не играли
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№19 Написал: Ganjaman Pirosso (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (3)

Попсовый коментатор
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: T 34 Москва (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VeNdA
Цитата: T 34
Начиная с того дня и буквально до сегодняшнего,90% на нашем сайте оскорбляли,ругали,ненавидели нашу сборную

Как будто хаяли её просто так. Ругали за дело, учитывая сроки подготовки команда играла абсолютно безвольно.
Да и сейчас, по большому счету, это не тренерские победы, а заслуга игроков. Каждый бегал, старался, боролся. Допускаю, что тренер должен был накачать игроков, но есть вероятность того, что именно потому, что сборную хаяли, игроки как раз и собрались.
Поглядим, что будет с более серьезными командами, с теми кто потехничнее.

Ты забыл что ли,предыдущие турниры? У нас и игроки были не хуже и по группе команды не сильные. И тренеры были хорошие. Но только Черчесов смог из этих игроков команду создать!!!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: T 34
Так сильно никогда не ругали. Когда ,допустим,так обсирали сб до начала ЧМ, и хотели поменять тренера аж до начала турнира?

давайте это расценивать как параллель с обычаем, когда яростно ругают и шельмуют студента перед и во время сдачи его экзаменов.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: T 34 Москва (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: T 34
Начиная с того дня и буквально до сегодняшнего,90% на нашем сайте оскорбляли,ругали,ненавидели нашу сборную

За дело. Нельзя хвалить за позор и ругать за успех.

Так сильно никогда не ругали. Когда ,допустим,так обсирали сб до начала ЧМ, и хотели поменять тренера аж до начала турнира?
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№15 Написал: VeNdA Республика Венда (Вчера, 23:34) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: T 34
Начиная с того дня и буквально до сегодняшнего,90% на нашем сайте оскорбляли,ругали,ненавидели нашу сборную

Как будто хаяли её просто так. Ругали за дело, учитывая сроки подготовки команда играла абсолютно безвольно.
Да и сейчас, по большому счету, это не тренерские победы, а заслуга игроков. Каждый бегал, старался, боролся. Допускаю, что тренер должен был накачать игроков, но есть вероятность того, что именно потому, что сборную хаяли, игроки как раз и собрались.
Поглядим, что будет с более серьезными командами, с теми кто потехничнее.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Мама, я Черчесова люблю...и Черышева с Дзюбой! smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: K I N G Краснодар (Вчера, 23:33) #
  • -5
  •  (7)

За полчаса до конца игры Стогниенко начал подводить итоги и рассказывать о нашей победе. Чудом не сглазил. Забей Египет второй - концовка была бы валидольная.


--------------------
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№12 Написал: малкавиан Санта-Моника (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (3)
online

ну всё, теперь стас будет считаться супертренером и его подпишут еще лет на пять.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: T 34
Начиная с того дня и буквально до сегодняшнего,90% на нашем сайте оскорбляли,ругали,ненавидели нашу сборную

За дело. Нельзя хвалить за позор и ругать за успех.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:29) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Стогниенко лучший комментатор!

это однозначно.
Стогниенко- народный комментатор, его плюс и его фишка- он комментирует так, как комментировали бы простые болельщики ( без мата, только).
Стогниенко- лучший. потому что не заваливает слушателя унылой статистикой и раскладами, а комментирует, не стесняясь эмоций.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:27) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это было пипец как неожиданно, но думаю, что в ТРК Россия его простят и поймут.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
smiley
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:27) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
А мне понравилось!!!! Отличная шутка!!!!
Главное победили! Теперь настроится на Уругвай и не сбавлять.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Стогниенко лучший комментатор!

во всяком случае самый фартовый))
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Вчера, 23:26) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Володя явно горячительного откушал без меры.
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 23:25) #
  • -8
  •  (10)

Пьяный Стогниенко дозвонился на радио


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:23) #
  • +8
  •  (10)
online

Стогниенко лучший комментатор!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: T 34 Москва (Вчера, 23:22) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
1 декабря 2017,мы узнали своих соперников по группе.
Начиная с того дня и буквально до сегодняшнего,90% на нашем сайте оскорбляли,ругали,ненавидели нашу сборную
В этот день я написал свой 118 комментарий.Кому не лень,прочтите,пожалуйста.
Всех ещё раз с ПОБЕДОЙ!!!
У меня сегодня большой ПРАЗДНИК!!!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Вчера, 23:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Володя был явно не в себе пол репортажа, и особенно после матча в интервью.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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