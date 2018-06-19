Владимир Стогниенко в прямом эфире включил песню "Ты просто космос, Стас"

Комментатор телеканала "Россия 1" Владимир Стогниенко по окончании матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия - Египет включил в прямом эфире песню группы "Ленинград" "Экстаз" в честь главного тренера россиян Станислава Черчесова.В песне есть строчки "Ты просто космос, Стас".Сборная России набрала 6 очков и укрепила своё лидерство в группе А. Национальная команда практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ.Соперниками сборных России и Египта по группе являются также команды Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 20 июня.