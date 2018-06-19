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|2
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|3
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На матче Россия - Египет ожидается аншлаг
На матче Россия - Египет ожидается аншлаг
Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после победы сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
"В первую очередь чеченцы болели за сборную России, потом — за наших бывших футболистов. И, конечно, Египет стал нашей домашней командой. Хочу поздравить самого главного болельщика — президента страны, который создал нам условия, поднял Россию, поставил нас на новый уровень и сделал всё для того, чтобы Россия показала себя в спорте, промышленности, везде-везде. Мы поднимаемся. Болели с гордостью, что живём в этой стране и что есть у нас такие футболисты, которые сегодня показали отличную игру. Если в первом матче думали, что саудовцы такие-сякие, то Египет — это непростая команда.
Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды. Я поздравляю всех россиян, всех тех, кто болел за нашу команду. Конечно, желаю Египту удачи, но не со сборной России, а со всеми остальными командами.
Как встретим египтян? У нас принято так, что если проиграют, то это не значит, что не надо встречать на ура. Всё равно встретим на ура, потому что нам нужна была эта победа. Спасибо Египту за то, что так поддержали нашу сборную.
У нас с командой встреча 21-го числа, будем говорить, обсуждать, поздравлять друг друга с победами. Ещё раз поздравляю от всей души всех. Желаю, чтобы в следующем матче мы тоже красиво выиграли. Спасибо нашим футболистам. Мы с вами", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".
"Чемпионат.сом"
"В первую очередь чеченцы болели за сборную России, потом — за наших бывших футболистов. И, конечно, Египет стал нашей домашней командой. Хочу поздравить самого главного болельщика — президента страны, который создал нам условия, поднял Россию, поставил нас на новый уровень и сделал всё для того, чтобы Россия показала себя в спорте, промышленности, везде-везде. Мы поднимаемся. Болели с гордостью, что живём в этой стране и что есть у нас такие футболисты, которые сегодня показали отличную игру. Если в первом матче думали, что саудовцы такие-сякие, то Египет — это непростая команда.
Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды. Я поздравляю всех россиян, всех тех, кто болел за нашу команду. Конечно, желаю Египту удачи, но не со сборной России, а со всеми остальными командами.
Как встретим египтян? У нас принято так, что если проиграют, то это не значит, что не надо встречать на ура. Всё равно встретим на ура, потому что нам нужна была эта победа. Спасибо Египту за то, что так поддержали нашу сборную.
У нас с командой встреча 21-го числа, будем говорить, обсуждать, поздравлять друг друга с победами. Ещё раз поздравляю от всей души всех. Желаю, чтобы в следующем матче мы тоже красиво выиграли. Спасибо нашим футболистам. Мы с вами", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".
"Чемпионат.сом"
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