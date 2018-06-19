Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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G Бельгия Панама Тунис Англия
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после победы сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

"В первую очередь чеченцы болели за сборную России, потом — за наших бывших футболистов. И, конечно, Египет стал нашей домашней командой. Хочу поздравить самого главного болельщика — президента страны, который создал нам условия, поднял Россию, поставил нас на новый уровень и сделал всё для того, чтобы Россия показала себя в спорте, промышленности, везде-везде. Мы поднимаемся. Болели с гордостью, что живём в этой стране и что есть у нас такие футболисты, которые сегодня показали отличную игру. Если в первом матче думали, что саудовцы такие-сякие, то Египет — это непростая команда.

Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды. Я поздравляю всех россиян, всех тех, кто болел за нашу команду. Конечно, желаю Египту удачи, но не со сборной России, а со всеми остальными командами.

Как встретим египтян? У нас принято так, что если проиграют, то это не значит, что не надо встречать на ура. Всё равно встретим на ура, потому что нам нужна была эта победа. Спасибо Египту за то, что так поддержали нашу сборную.

У нас с командой встреча 21-го числа, будем говорить, обсуждать, поздравлять друг друга с победами. Ещё раз поздравляю от всей души всех. Желаю, чтобы в следующем матче мы тоже красиво выиграли. Спасибо нашим футболистам. Мы с вами", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кадыров Сборная России
Вчера, 23:45
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8
(5)
№8 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Пес лизнул хозяйскую руку.

Тут еще не понятно кто хозяин, дань то мы платим, не удивлюсь, если русский иван получит пенсионную реформу как задумали, а в чечне старый вариант останется.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№7 Написал: vlees: (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
поднятая с колен Россия уже не знает откуда восполнить бюджет
бензин, ндс, пенсии, реального сектора нету, он того "ваучерно приватизирован и обанкрочен".
в цехах ветер гуляет. в 90-ые помню по всей европе гуляли подделки приставок нинтендо с заводов светлана спб и зеленограда, а сейчас что может подделать Россия?
подшипники и те из Китая
нет подшипников, нет моторов. садитесь на лошадей
поднявшиеся с колен.

Ну хоть один нормальный,редко теперь захожу на этот сайт,тут одни пенсы алкашы собрались,один sports нормальный сайт,там хоть молодые адекватные парни,а не пенсионеры,которым уже на все наплевать)
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Идти ты в жопу, конченая чурка.. Со своим плешивым педофилом Путиным. Две мрази


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: vlees: (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Господи тут че за ватаны на сайте?вы серьезно еще защищаете эту путинскую собаку?)просто ржу с вас,страна рабов,вам пенсию подняли на 5 лет,ндс и бензин скоро будет 50.а у них все равно путин красавчик,что с вами не так))

Цитата: utekay
Ну...за ВВП!

Вот пока такие алкашы как ты будут за этого карлика мы и будем жить как страны 3 мира
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:55) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну...за ВВП!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 23:49) #
  • +7
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Цитата: Хитрый Лис
Пес лизнул хозяйскую руку.

Лучше пес, который лижет руку, чем волк, который ее откусывает


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:47) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Пес лизнул хозяйскую руку.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: karfagen Dresden (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
поднятая с колен Россия уже не знает откуда восполнить бюджет
бензин, ндс, пенсии, реального сектора нету, он того "ваучерно приватизирован и обанкрочен".
в цехах ветер гуляет. в 90-ые помню по всей европе гуляли подделки приставок нинтендо с заводов светлана спб и зеленограда, а сейчас что может подделать Россия?
подшипники и те из Китая
нет подшипников, нет моторов. садитесь на лошадей
поднявшиеся с колен.


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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