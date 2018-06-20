Артем Дзюба: безумно счастливы. Для нас это исторический момент

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|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
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|2
|0
|0
|2
|1
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|0
|4
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|0
|0
|1
|0
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|Игры
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|Поражения
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|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
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|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
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|1
|0
|0
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|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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|Игры
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|1
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|0
|1
|0
|+1
|3
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|1
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|1
|0
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|3
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|1
|0
|1
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|1
|1
|0
|1
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|1
|0
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|1
|0
|1
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|0
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
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|3
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|1
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|0
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|-3
|0
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|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
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|0
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Артем Дзюба: безумно счастливы. Для нас это исторический момент
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Египтом (3:1) в матче чемпионата мира.
- Безумно счастливы. Для нас это исторический момент. За нас в каждом городе болеют, это было безумно приятно. Мы сегодня были единым целым, не давали продохнуть сопернику. Интересно будет проверить себя в игре с еще более сильным соперником - Уругваем. Хорошо, что сила противников возрастает с каждым матчем.
- Почему так долго выходили из раздевалки?
- Не праздновали. Ждали, пока ребята вернутся с допинг-контроля. Праздновать рано - да, мы сделали историческое событие, но еще много работы впереди. Ошибки прошлых лет учтены. Сейчас хотим большего. Хотим побороться за первое место в группе. Хорошо, что у нас соперники всё сильнее и сильнее.
Кому посвящаю победу? Своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня нападающий.
Rusfootball.info
- Безумно счастливы. Для нас это исторический момент. За нас в каждом городе болеют, это было безумно приятно. Мы сегодня были единым целым, не давали продохнуть сопернику. Интересно будет проверить себя в игре с еще более сильным соперником - Уругваем. Хорошо, что сила противников возрастает с каждым матчем.
- Почему так долго выходили из раздевалки?
- Не праздновали. Ждали, пока ребята вернутся с допинг-контроля. Праздновать рано - да, мы сделали историческое событие, но еще много работы впереди. Ошибки прошлых лет учтены. Сейчас хотим большего. Хотим побороться за первое место в группе. Хорошо, что у нас соперники всё сильнее и сильнее.
Кому посвящаю победу? Своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня нападающий.
Rusfootball.info
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