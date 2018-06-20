Артем Дзюба: безумно счастливы. Для нас это исторический момент

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Артем Дзюба: безумно счастливы. Для нас это исторический момент

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Египтом (3:1) в матче чемпионата мира.

- Безумно счастливы. Для нас это исторический момент. За нас в каждом городе болеют, это было безумно приятно. Мы сегодня были единым целым, не давали продохнуть сопернику. Интересно будет проверить себя в игре с еще более сильным соперником - Уругваем. Хорошо, что сила противников возрастает с каждым матчем.

- Почему так долго выходили из раздевалки?

- Не праздновали. Ждали, пока ребята вернутся с допинг-контроля. Праздновать рано - да, мы сделали историческое событие, но еще много работы впереди. Ошибки прошлых лет учтены. Сейчас хотим большего. Хотим побороться за первое место в группе. Хорошо, что у нас соперники всё сильнее и сильнее.

Кому посвящаю победу? Своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня нападающий.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 00:09
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(1)
№5 Написал: irinanemcova (Сегодня, 00:33) #
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  •  (0)

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Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Забил - молодцом.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Молодчик, Артём!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы Артём всегда так играл, как в этих двух матчах, то мог бы быть нападающим уровня Диего Косты. Голешник конечно положил, экскаватором не вытянешь.
Молодец.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 00:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я вот тоже, хаю и материл сборную. Но когда серьезные игры , я все равно болею за свою страну. Это же твоя страна
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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