Юрий Жирков: против Салаха игралось тяжело, это игрок мирового уровня

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Юрий Жирков: против Салаха игралось тяжело, это игрок мирового уровня

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над Египтом (3:1).

- Египет — хорошая команда. Старались играть на своего нападающего, какие-то атаки у них проходили. Было несколько опасных моментов. Египет как соперник сильнее, чем Саудовская Аравия. Мы готовились ко второй игре сконцентрированно — все-таки игрок мирового уровня в составе соперника. И подошли к матчу во всеоружии.

- Как вам игралось против Салаха?

- Против Салаха игралось тяжело, это игрок мирового уровня. Черчесов про него пару слов перед матчем сказал: "Встречай его в прием". И все. И на установке сказал, чтобы правый фланг в атаку активнее подключался в атаку, чем мой левый. В первом тайме я его держал, плюс Зобнин и Игнашевич помогали.

Гол Салаха создал определенное напряжение. Был небольшой сумбур. Атмосфера на стадионе была отличная, мне все понравилось. Хорошо поддерживали сборную.

Rusfootball.info
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 00:11
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5
(4)
№5 Написал: irinanemcova (Сегодня, 00:34) #
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  •  (2)

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Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Сегодня, 00:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Лучший был и есть. Кто бы что бы ни говорил. Травма сильно подпортила ему карьеру. А жиркоевы и прочиене всегда говорилв и повторюсья ещё раз - заткнитесь!


--------------------
Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Против Салаха игралось тяжело, это игрок мирового уровня

это ему было тяжело


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: demon_fs
Юра, ты молодец, хорошо отработал!

Кажется он до конца так и не реализовал свой потенциал, обидно.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№1 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 00:13) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Юра, ты молодец, хорошо отработал!
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
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