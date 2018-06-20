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Дзюба – лучший, Автоголу – пятерка! Оценки игрокам сборной России
Сборная России продемонстрировала, что пять мячей в матче открытия взялись не на пустом месте, и добавила еще три гола во встрече против Египта, закрепив за собой звание самой атакующей команды мундиаля. Rusfootball.info награждает героев вечера, возможно, и года, заслуженными хорошими оценками.
Игорь Акинфеев – 4.0. Игорь имел все шансы после двух матчей оформить два сухаря, но вот с необязательным пенальти он ничего не смог поделать – Салах пробил значительно выше. В остальном пару раз надежно сыграл на выходе, этого оказалось достаточно для победы.
Марио Фернандес – 5.0. Перед началом игры подразумевалось, что Марио будет часто действовать в атаке, все-таки Жиркову Салах вряд ли бы дал разбежаться. В первом тайме Фернандес постоянно включался, но вот кроссы оставляли желать лучшего. Зато во второй половине игры преуспел в обороне, чего только стоит заблокированный удар Салаха, выигрывал каждое единоборство, ну и отменной получилась голевая передача на Дениса Черышева, которой предшествовал обыгрыш защитника ложным движением.
Илья Кутепов – 4.5. Болельщики сборной России обычно не очень хорошо себя чувствуют, когда слышат, что Илья появится в стартовом составе. В первом тайме он несколько раз удачно сыграл на подстраховке, а также отметился ударом через себя – будет, чем похвастаться перед внуками. На его счету также голевая передача фактически от своих ворот на Артему Дзюбу. Также Кутепов должен быть благодарен судье, что тот не обратился к системе ВАР, когда защитник увлекся единоборствами в своей штрафной.
Сергей Игнашевич – 4.0. Первый удар в створ нанес именно ветеран нашей команды после розыгрыша углового, еще раз пробил в руки эль-Шенави во втором тайме. Несколько раз оказывался с глазу на глаз против Салаха и был обыгран им, но вовремя подоспевала подстраховка. В остальном незаменимый защитник обошелся без ошибок, не забывая начинать атаки длинными передачами.
Юрий Жирков – 4.0. В 2008 году Юрий наглухо закрыл голландца Кейта, в этот раз подобное ему нужно было сделать и с Салахом. Несмотря на солидную разницу в возрасте, Юрий не подкачал, не забывая ходить в атаку, что наблюдалось больше в первом тайме. Впрочем, и проделанной работы было достаточно, звездный египтянин довольствовался только голом престижа с одиннадцатиметровой отметки. Один раз Жирков снял мяч прямо с ноги, а когда был обыгран в первом тайме, то все равно успел коснуться, чтобы Салаху понадобилось больше времени для удара.
Юрий Газинский – 4.0. Автор первого гола на чемпионате мира проделал немало черновой работы, то и дело первым оказываясь на подборах. Правда, в первом тайме почему-то не пошел на мяч возле своей штрафной, когда тот лежал прямо перед ним, после чего последовала опасная атака. Если перед первым туром появление полузащитника «Краснодара» в основном составе виделось авантюрой, то сейчас он видится неотъемлемым элементом системы Черчесова.
Роман Зобнин – 4.5. Здесь могла бы быть и пятерка, если не привезенный одиннадцатиметровый удар. В остальном Зобнин напоминал себя в «Спартаке», хотя начало встречи для него выдалось непростым – ряд обрезов и неудачных пасов. Именно после удара Романа мяч нашел ногу капитана Египта и залетел в ворота, а в концовке помогла работоспособность полузащитника, благодаря которой он раз за разом проталкивал мяч на чужую половину поля, убегая в контратаки.
Александр Головин – 4.0. Головин, принявший участие в 4 из 5 голевых атаках в матче первого тура, в этот раз не получил такой свободы, чаще ошибался, во многом это связано с тем, что находился практически на одном уровне с Дзюбой. Именно Александр первым создал голевой момент, ловко обезмячив эль-Ненни и хлестко пробив по воротам. Вряд ли с Уругваем будет проще, с большой силой приходит большая ответственность. Здесь можно было бы поставить и на полбалла меньше, но сделаем скидку на историческое достижение сборной России.
Денис Черышев – 4.5. Именно автору первого дубля на чемпионате мира принадлежит первое острое действие в матче. Был активен на своем фланге, смещался в центр, что принесло результат во втором тайме – египтяне держали Дзюбу, а слона и не приметили, победный гол после паса-конфетки Фернандеса. Черышев не только второй тур подряд получает звание лучшего игрока матча (что весьма странно, может, в ФИФА больше никого из наших не знают), но и выходит на первое место в гонке бомбардиров, у Роналду-то один мяч с пенальти.
Александр Самедов – 4.0. Часто смещался в центр, освобождая пространство для Марио Фернандеса. Подавал практически все угловые и штрафные, пару раз найдя головы Игнашевича и Дзюбы, но пользу принес, когда находился на своем месте на правом фланге – именно он адресовал мяч Фернандесу в случае со вторым голом.
Артем Дзюба – 5.0. Если Артем вышел мотивированным на матч, то его практически не остановить. Египту это удавалось один тайм, когда главным и фактически единственным оружием сборной России являлись кроссы на форварда, а затем случилась вторая половина игры. Дзюба принял участие во всех трех атаках – с автоголом отвлек внимание на себя и был готов добить, принял участие в комбинации, квинтэссенцией которой стал гол Черышева, и ,наконец, обработал мяч, обвел и забил сам, после чего спокойно уступил место Федору Смолову.
Далер Кузяев, Федор Кудряшов, Федор Смолов – без оценки. Провели на поле не больше 15 минут и вышли в тот момент, когда сборная России думала только об обороне. Смолов принял участие в паре контратак, а также получил заслуженную желтую карточку за срыв атаки, следующий матч, скорее всего, также начнет в запасе.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Игорь Акинфеев – 4.0. Игорь имел все шансы после двух матчей оформить два сухаря, но вот с необязательным пенальти он ничего не смог поделать – Салах пробил значительно выше. В остальном пару раз надежно сыграл на выходе, этого оказалось достаточно для победы.
Марио Фернандес – 5.0. Перед началом игры подразумевалось, что Марио будет часто действовать в атаке, все-таки Жиркову Салах вряд ли бы дал разбежаться. В первом тайме Фернандес постоянно включался, но вот кроссы оставляли желать лучшего. Зато во второй половине игры преуспел в обороне, чего только стоит заблокированный удар Салаха, выигрывал каждое единоборство, ну и отменной получилась голевая передача на Дениса Черышева, которой предшествовал обыгрыш защитника ложным движением.
Илья Кутепов – 4.5. Болельщики сборной России обычно не очень хорошо себя чувствуют, когда слышат, что Илья появится в стартовом составе. В первом тайме он несколько раз удачно сыграл на подстраховке, а также отметился ударом через себя – будет, чем похвастаться перед внуками. На его счету также голевая передача фактически от своих ворот на Артему Дзюбу. Также Кутепов должен быть благодарен судье, что тот не обратился к системе ВАР, когда защитник увлекся единоборствами в своей штрафной.
Сергей Игнашевич – 4.0. Первый удар в створ нанес именно ветеран нашей команды после розыгрыша углового, еще раз пробил в руки эль-Шенави во втором тайме. Несколько раз оказывался с глазу на глаз против Салаха и был обыгран им, но вовремя подоспевала подстраховка. В остальном незаменимый защитник обошелся без ошибок, не забывая начинать атаки длинными передачами.
Юрий Жирков – 4.0. В 2008 году Юрий наглухо закрыл голландца Кейта, в этот раз подобное ему нужно было сделать и с Салахом. Несмотря на солидную разницу в возрасте, Юрий не подкачал, не забывая ходить в атаку, что наблюдалось больше в первом тайме. Впрочем, и проделанной работы было достаточно, звездный египтянин довольствовался только голом престижа с одиннадцатиметровой отметки. Один раз Жирков снял мяч прямо с ноги, а когда был обыгран в первом тайме, то все равно успел коснуться, чтобы Салаху понадобилось больше времени для удара.
Юрий Газинский – 4.0. Автор первого гола на чемпионате мира проделал немало черновой работы, то и дело первым оказываясь на подборах. Правда, в первом тайме почему-то не пошел на мяч возле своей штрафной, когда тот лежал прямо перед ним, после чего последовала опасная атака. Если перед первым туром появление полузащитника «Краснодара» в основном составе виделось авантюрой, то сейчас он видится неотъемлемым элементом системы Черчесова.
Роман Зобнин – 4.5. Здесь могла бы быть и пятерка, если не привезенный одиннадцатиметровый удар. В остальном Зобнин напоминал себя в «Спартаке», хотя начало встречи для него выдалось непростым – ряд обрезов и неудачных пасов. Именно после удара Романа мяч нашел ногу капитана Египта и залетел в ворота, а в концовке помогла работоспособность полузащитника, благодаря которой он раз за разом проталкивал мяч на чужую половину поля, убегая в контратаки.
Александр Головин – 4.0. Головин, принявший участие в 4 из 5 голевых атаках в матче первого тура, в этот раз не получил такой свободы, чаще ошибался, во многом это связано с тем, что находился практически на одном уровне с Дзюбой. Именно Александр первым создал голевой момент, ловко обезмячив эль-Ненни и хлестко пробив по воротам. Вряд ли с Уругваем будет проще, с большой силой приходит большая ответственность. Здесь можно было бы поставить и на полбалла меньше, но сделаем скидку на историческое достижение сборной России.
Денис Черышев – 4.5. Именно автору первого дубля на чемпионате мира принадлежит первое острое действие в матче. Был активен на своем фланге, смещался в центр, что принесло результат во втором тайме – египтяне держали Дзюбу, а слона и не приметили, победный гол после паса-конфетки Фернандеса. Черышев не только второй тур подряд получает звание лучшего игрока матча (что весьма странно, может, в ФИФА больше никого из наших не знают), но и выходит на первое место в гонке бомбардиров, у Роналду-то один мяч с пенальти.
Александр Самедов – 4.0. Часто смещался в центр, освобождая пространство для Марио Фернандеса. Подавал практически все угловые и штрафные, пару раз найдя головы Игнашевича и Дзюбы, но пользу принес, когда находился на своем месте на правом фланге – именно он адресовал мяч Фернандесу в случае со вторым голом.
Артем Дзюба – 5.0. Если Артем вышел мотивированным на матч, то его практически не остановить. Египту это удавалось один тайм, когда главным и фактически единственным оружием сборной России являлись кроссы на форварда, а затем случилась вторая половина игры. Дзюба принял участие во всех трех атаках – с автоголом отвлек внимание на себя и был готов добить, принял участие в комбинации, квинтэссенцией которой стал гол Черышева, и ,наконец, обработал мяч, обвел и забил сам, после чего спокойно уступил место Федору Смолову.
Далер Кузяев, Федор Кудряшов, Федор Смолов – без оценки. Провели на поле не больше 15 минут и вышли в тот момент, когда сборная России думала только об обороне. Смолов принял участие в паре контратак, а также получил заслуженную желтую карточку за срыв атаки, следующий матч, скорее всего, также начнет в запасе.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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