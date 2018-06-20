Виктория Лопырева поздравила сборную России фотографией с майкой Смолова

Мы не выходили из группы с 1986 года...наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой! @TeamRussia V ?????? pic.twitter.com/OGKqC0kUSb — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) June 19, 2018

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поздравила сборную России с победой над Египтом (3:1) на чемпионате мира."Мы не выходили из группы с 1986 года…наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой!", — написала Лопырева в твиттере, и прикрепила фото с футболкой форварда российской команды Федора Смолова, с которым она ранее была в отношениях.