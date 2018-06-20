Виктория Лопырева поздравила сборную России фотографией с майкой Смолова

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Виктория Лопырева поздравила сборную России фотографией с майкой Смолова

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поздравила сборную России с победой над Египтом (3:1) на чемпионате мира.

"Мы не выходили из группы с 1986 года…наши парни пишут историю! Непередаваемые эмоции! С Победой!", — написала Лопырева в твиттере, и прикрепила фото с футболкой форварда российской команды Федора Смолова, с которым она ранее была в отношениях.

Теги: Лопырева Сборная России Смолов
Сегодня, 00:24
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4
(2)
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:20) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Sovet Union
Вроде и симпатичная барышня, а счастья как не было, так и нет!!

Видимо "хотелка" высокая
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Sovet Union Балашиха (Сегодня, 00:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Вроде и симпатичная барышня, а счастья как не было, так и нет!!


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Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: irinanemcova (Сегодня, 00:29) #
  • -6
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Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Может они снова мутят, а то Федор какой-то рассеянный в обоих матчах,
в отличии от "горящего" Дзюбы.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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