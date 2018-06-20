Юрий Семин: Черчесов правильно воспринял критику

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Юрий Семин: Черчесов правильно воспринял критику

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу сборной России над Египтом (3:1) в матче ЧМ.

"Это победа всего российского футбола. Главное, что доставили радость людям. Все играли очень хорошо.

Черчесов очень правильно воспринял критику. Мы любим критиковать, потом сильно хвалим. У нас нет ровного дыхания", - цитирует Семина Чемпионат
Теги: Семин Черчесов
Сегодня, 09:53
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№3 Написал: Fint Москва (Сегодня, 11:40) #
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online
Болеет за:
«Реал»
К Сёмину, похоже, маразм подкрадывается незаметно...
Какая критика могла помочь Стасу, Канчельскиса, Мостового, Рейнгольда, Уткина?
Так тогда, Палыч, и разделите успех сборной на этих критиканов тоже... laughing
Черчесов изначально пытался всем объяснить, что всё идёт по плану, играли товарищеские игры на фоне усталости от высоких нагрузок, результат этих нагрузок мы и видели в двух первых играх,- прессинг, заставляющий соперников ошибаться, а иногда и автоголы забивать, да и рисунок игры сборной радует.
Палыч, берите в свой штаб этих критиканов, успех Вам всегда обеспечен будет... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 11:09) #
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Даже если и физрука (военрука) отпистить, то они способны воспринять критику, не говоря о нормальном человеке.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"...У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!..." (С.Щедрин)

Вчера наша сборная действительно сыграла хорошо. А во втором тайме
"....Не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку" (С.Щедрин)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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