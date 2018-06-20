Кутепов: передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Новости партнеров

Кутепов: передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал победу над национальной командой Египта (3:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

"Мы сделали это! Поздравляю всю нашу страну и передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил. Вперёд, Россия", — написал Кутепов в своём Инстаграме.
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 09:57
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27
(4)
№27 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Илюша,ЧМ ещё не начался.Поговорим после 1/8.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№26 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (0)
online

лучший защитник на чемпионате мира
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№25 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот обыграйте Португалию или Испанию -тогда поговорим, балабол
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№24 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Илья не зазнавайся, сыграл ты в этих матчах на твердую четверку, но все-равно шероховатости есть.
Удачи в сдерживании Кусаки и Индейца.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№23 Написал: casabl (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: guns111
С Испанией шансов 0, а вот с Португалией можно играть, закрыв Роналду. Мы уже так делали небезуспешно. Состав у них не космический. Пример Месси, которого связали Исландцы.ИМХО

С ебиптянами я что-то не заметил, что за Салахом кто-то персонально по пяткам стучал.
Таких звёзд умные команды , КАК ПРАВИЛО, "выключают" коллективной игрой.
Правильно, исландцы - тому пример.
Надеюсь , что эта идея восторжествует.
ЗЫ от исландцев я ваще балдею!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№22 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:13) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: valerman40
вообще умиляет Илюха твои захваты соперника за талию

Что было, то было. Но справедливости ради заметим, что арапы весь матч Дзюбу за майку хватали, обнимали и валили, а свисток не свистел. Хотя на Нигерии за такие объятия пеналь поставили.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№21 Написал: casabl (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (0)

Ильюша, "вера" , как категория, - это отсутствие или недостаток фактов.
Чем меньше фактов, тем больше "веры".
А мы, миливоны болел, видели фактическую сторону дела и воздавали должное.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№20 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
с закрытым роналду.испания не смогла со своей защитой,а мы сможем?

Испания не опекала его так пристально, как будем мы. Они по статусу не слабее и играли на встречных курсах, поэтому у Роналду были развязаны руки.

Но я тоже иллюзий не строю. Думаю 1/8 наш потолок.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№19 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Вдруг Саудиты обыграют Уругвай

крупно обыгрывать то придется..

Цитата: guns111
С Испанией шансов 0, а вот с Португалией можно играть, закрыв Роналду. Мы уже так делали небезуспешно. Состав у них не космический. Пример Месси, которого связали Исландцы.ИМХО

играть можно и с испанией.но по 2 играм,честно,не вижу что наши могут противопоставить тем же португезам.пусть и с закрытым роналду.испания не смогла со своей защитой,а мы сможем?с игогошичем,Кутеповым и Жирковым?иллюий строить не стоит,в общем.поболеем,конечно,но...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
а что ты ждешь от 1/8?что наши смогут выиграть у сверхмотивированных португалии или испании?крайне маловероятно.как бы не настроились.там составы на несколько голов(от слова голова,а не гол) выше нашего по классу.тч...

С Испанией шансов 0, а вот с Португалией можно играть, закрыв Роналду. Мы уже так делали небезуспешно. Состав у них не космический. Пример Месси, которого связали Исландцы.ИМХО

Но это все вилами по воде. На физике если только. Особого мастерства в 2-х матчах наших не разглядел. В 2008-м сборная была на голову сильнее.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№17 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 10:31) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: guns111
Ахаха, все своих хвалят. Кутепов был неплох, доел Салаха, после того, как его устранил Юра Жирков.

Кстати да, Жирков вообще вчера хорош был.

У Жиркова и Головина - самый низкий индекс продуктивности { сумма всех действий на поле : перехват, обыгрыш, выигрышные единоборства, точный пас и т.д} из наших футболистов... Это статистика , а не личные симпатии, как у тебя. Это я тебе напоминаю, кто, как играл и что заработал в итоге... Все - молодцы... а Салах это , то, что вчера было...Хорошо сыграли на подстраховке... 2 раза Юру, посадил Салах на 5 точку, в первом и во втором тайме... Вместо того, чтобы блокировать Салаха ... Юра - падал на Ж... И только нерасторопность египтянина помешала ему забить...Все нормально сыграли...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№16 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:31) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Spartacus1971
Пара цент защ,Игнашевич и Кутепов непробиваемая стена.

Честно говоря Кутепов все же продолжает играть на нервах. Пока везет.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
вообще умиляет Илюха твои захваты соперника за талию.

ну любит он дзюдо,самбо,и прочую борьбу.шож теперь?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: joly Сочи (Сегодня, 10:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Такое впечатление что выиграли как минимум в полуфинале у Германии или Аргентины. Мы выиграли всего лишь у Саудовской Аравии и Египта а понтов то. Если честно то последние 10 мин нас заперли на нашей половине , да и первый тайм не айс. Плюсом является результат и попытки комбинационного футбола.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Вот после 1/8 все встанет на свои места

а что ты ждешь от 1/8?что наши смогут выиграть у сверхмотивированных португалии или испании?крайне маловероятно.как бы не настроились.там составы на несколько голов(от слова голова,а не гол) выше нашего по классу.тч...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:25) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А что они сделали? Выход в 1/8 до сих пор под вопросом. Вдруг Саудиты обыграют Уругвай, а мы попадаем Уругваю 0-5, тогда как? вообще умиляет Илюха твои захваты соперника за талию. это новое напрвление в игре центральных защитников.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
всей стране привет передал,считай.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: scikuni (Сегодня, 10:21) #
  • +1
  •  (9)

ура ценам на бензин и сроку пенсий


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truten74
Пусть у Уругвая выиграют,со слабыми командами сыграли а гонору уже....

Уругвай уже не так интересен. Они могут и второй состав выставить после сегодняшнего матча. Вот после 1/8 все встанет на свои места. Но все равно молодцы. Многолетние рекорды побиты.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: safonas (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (4)

Кутепову нужен был дядька наставник, в лице Игнашевича он его получил, прогресс налицо


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:18) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Ахаха, все своих хвалят. Кутепов был неплох, доел Салаха, после того, как его устранил Юра Жирков.

Кстати да, Жирков вообще вчера хорош был.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ахаха, все своих хвалят. Кутепов был неплох, доел Салаха, после того, как его устранил Юра Жирков.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
всё равно Кутепов медленный!Хорошо хоть Газинский страхует и соперники надо признать слабые!


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 10:16) #
  • -2
  •  (6)

Пусть у Уругвая выиграют,со слабыми командами сыграли а гонору уже....
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:12) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А Кутеп не таким уж и бездарем выглядит, играя рядом с Игнашевичем. Глядишь и играть научится понадежнее.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кутепов дал слово,что закроет Салаха,мужик сказал,мужик сделал.Пара цент защ,Игнашевич и Кутепов непробиваемая стена.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:04) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Илья,снимаю шляпу...извини,брат,был неправ...
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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