Леонид Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018 на "Первом канале"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4768
Ситуация на юго-востоке Украины 119663
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 102
Зенит 104700
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336
КБ-Гостевая 26760
Кто в каких труселях ходит? 205
Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Леонид Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018 на "Первом канале"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на "Первом канале".

"К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на "Первом канале", потому что необходимо приступить к другой деятельности", – сказал Слуцкий после трансляции матча Россия – Египет на сайте "Первого канала".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 10:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(4)
№18 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лично я рад.что Пухлого больше не услышу на первом.Ещё дырявого дементьева кто бы убрал.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№17 Написал: honey (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
сказал про Навального и сразу попал в немилость!Типичная ситуация для России

Типичная ситуация идиота. Ты хоть не грамотный читай комменты. У него 21 уже сбор начитается с командой.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dobr25
сказал про Навального и сразу попал в немилость!Типичная ситуация для России

Дополняю список идиотов. Такое ощущение что вы почкованием размножаетесь.

Цитата: stainless
Слуцкий в ближайшее время приступит к работе в голландском «Витессе». 22-23 июня в команде состоится медосмотр, а 24 июня «Витесс» проведёт открытую тренировку для болельщиков.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
сказал про Навального и сразу попал в немилость!Типичная ситуация для России


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он_вам_не_димон,
Жорж Милославский,
valerman40,
список отписавшихся дебилов
жгите дальше, идиоты
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№13 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 11:07) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Нес фигню про Горловку, танки, Крым-референдум,русских солдат в Донецке.
Пинка жирном Лене правило дали
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№12 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 10:57) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Цитата: Miss_Z
жалко, он отлично комментит

Лучший был

а в рашке всех лучших всегда выкидывают
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: stainless (Сегодня, 10:56) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Слуцкий в ближайшее время приступит к работе в голландском «Витессе». 22-23 июня в команде состоится медосмотр, а 24 июня «Витесс» проведёт открытую тренировку для болельщиков.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
Да причем тут Навальный? Просто Слуцкий начинает работать с Витессом с 24 июня - вот и все

Как знал, что раздуют на ветке!)))
Очень жаль, ЛВС лучшим был!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№9 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
жалко, он отлично комментит

Лучший был
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
жалко, он отлично комментит


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: SHRЕК (Сегодня, 10:40) #
  • -10
  •  (12)

маминькин сынок получил вжопу пинок joy ))))
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 10:39) #
  • +5
  •  (7)

Да причем тут Навальный? Просто Слуцкий начинает работать с Витессом с 24 июня - вот и все
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Навальныйфутбол?

это дементьев пищал, а Слуцкий удивился Навальный играет в футбол?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 10:32) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Жорж Милославский
За одну лишь шутку попросили на выход?Ну,не жалей ,Леонид,об этом,займешься подготовкой команды к сезону. И сколько же ненависти и страха у властной камарильи?Подождите,чемп закончится дойдет вопрос и о пенсиях,и о прочем беспределе,творимым над народом,прежде всего,русским......

да всем похер, будут терпеть бесконечно
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:31) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Жорж Милославский
За одну лишь шутку попросили на выход?Ну,не жалей ,Леонид,об этом,займешься подготовкой команды к сезону. И сколько же ненависти и страха у властной камарильи?Подождите,чемп закончится дойдет вопрос и о пенсиях,и о прочем беспределе,творимым над народом,прежде всего,русским......

пенсии и бензин с НДС подняты по просьбе трудящихся.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
За одну лишь шутку попросили на выход?Ну,не жалей ,Леонид,об этом,займешься подготовкой команды к сезону. И сколько же ненависти и страха у властной камарильи?Подождите,чемп закончится дойдет вопрос и о пенсиях,и о прочем беспределе,творимым над народом,прежде всего,русским......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:28) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Навальныйфутбол?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.