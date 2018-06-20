A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
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Новости партнеров

Канчельскис: дождемся серьезных соперников - а то обыграли детский сад и Египет и счастливы

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом (3:1).

"У нас впереди Уругвай и топовые команды, против которых будем играть в плей-офф. Вот сыграем с серьезными соперниками, тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите. Когда против хороших команд будем играть, тогда и увидим, какие у нас недостатки", – сказал Канчельскис.

Спорт-Экспресс
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 10:35
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22
(5)
№22 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел историю встреч сборной где играл Канчельскис, по именам о-го-го, а результаты победы над Катаром, Кипром, Люксембургом, Израиль и Чехию не могли обыграть, итальянцам ,немцам,венграм проиграли, а выигрывали матчи когда этого ...скиса не было в составе.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№21 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На ЧМ слабых команд не бывает, все прошли через отборочные
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№20 Написал: Zdorov (Сегодня, 11:40) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Последний из могикан! Уже почти все те,кто ругал сб изменили свое отношение. Но только не Канчельскис. До конца будет на своём стоять?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№19 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:34) #
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online

Радует что пока все нормально лишь бы не сглазить! Дай то бог как при Гусе Хиденке! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№18 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Негативное отношение к сборной Черчесова было вызвано результатами двухлетних товарняков.

Да не,просто ментальная любовь к самобичеванию. Любой обыгранный соперник превращается в говно, которое обязаны были обыграть. И пох на осторожные прогнозы до матча и на то что Египет серебряный призер последнего кубка африканских наций
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№17 Написал: stainless (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
После первой игры Египет у него входил в число "нормальных соперников"

– Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

– Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность, это хорошо, рад за ребят.

Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.


Обыграем Уругвай - скажет :*уйня, вот Германию с Испанией обыграть надо. Их обыграли бы - надо сборную Вселенной обыграть smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: pasol (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
КОНЧЕН и скис, а мы радуемся и не мешай !!!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
задолбали уже ныть... что ж нам не радоваться победе? если б выиграли у саудитов 1-0 тогда можно было бы говорить, что вымучали, а так чего ныть? с Египтом тоже нормально, играли как могли, выжимали из себя максимум... возьмите и порадуйтесь победе.
p.s. и кстати, не напомнишь, как топовая команда Уругвай сыграла с Египтом без Салаха?
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:13) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Канчельскис уже "переплюнул" Червиченко в своей ненависти к нашему футболу.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№13 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:11) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю Андрей такой сдержанный до первого поражения. Причем неважно от кого Франция, Германия, Португалия. Если даже проигрываем Уругваю то чтобы как-то реабилитироваться он сравнит его с колхозом, который "даже Египет возил" несмотря на поражение. Мужику 49 лет, берите пример)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:08) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: dreamcatcher
Египет - очень неплохая команда, крепкая

Негативное отношение к сборной Черчесова было вызвано результатами двухлетних товарняков. Уровень наших игроков не таков, чтобы хорошо играть, не выкладываясь на 100%. Но с арапами выкладывались и заслуженно победили.

Как будет дальше, ХЗ. Если подумают, что задачу уже решили, могут быть провалы, которые смажут впечатление. Если хватит желания и силенок выкладываться и дальше, могут прилично сыграть, тем более, что Уругвай вряд ли будет выкладываться в последнем матче.

А в 1/8 - как повезет. С портосами шансы есть, с испанцами вряд ли.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дебил бл#ть...., типичный представитель незалежной... Что тебе мешало в бытность игроком сборной выйти из группы?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 11:07) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько же в нем злости,зависти и говна.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Его большааая, жаба душит...
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 10:58) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно счастливы!!!!!!!! Что нам плакать нужно??? Впервые за 32 года вышли из группы. Причём перед чемпионатом мало кто надеялся, что даже из такой группы нам удастся выйти. А тут - вышли, да и игру показали неплохую, пусть даже с такими соперниками. Хотя, на ЧМ слабых соперников не бывает. Этот чудо эксперт даже порадоваться за сборную не может, опять ему всё не так.
Кстати, вот сегодня и посмотрим, как Уругвай будет с этим "детским садом" играть...Смогут ли они 5 мячей забить?????
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:53) #
  • +7
  •  (9)

Египет - очень неплохая команда, крепкая. Не совсем понимаю про какие команды Канчельскис говорит, но если про Испанию с Португалией, то если мы обыграем любую из них, можно будет говорить о нашей сборной, как об основном претенденте на победу в чемпионате мира!
Он это имел ввиду? Блин, сборная России НИ РАЗУ не выходила из группы! Это уже само по себе успех!
Дальше посмотрим.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: serg17 (Сегодня, 10:52) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
2 победы за десять лет это просто космос
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 10:49) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Сборная Канчельскиса:
92г ни одной победы и невыход из группы
94г подписант 14-ти
96г невыход из группы
98г не отобралась

+++ Канчельскис - безработный бомж. Как человек - полнейшее Говно. ,Соперник на ЧМ - колхоз. Тренера у нас нет, соперника - тоже, а 6 очков подарила - ФИФА ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:44) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Открой глаза,Египет крепкая команда и выиграли в одну калитку,пенальти то и не было по мне,а так был бы разгром.Черчесов создал именно команду,все игроки выполняют его требования на поле.Провалов нет,всё очень организованно,если так и будет дальше,то могут очень далеко пройти.А ты вечно недоволен.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Сборная Канчельскиса:
92г ни одной победы и невыход из группы
94г подписант 14-ти
96г невыход из группы
98г не отобралась


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:41) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
обыграли детский сад и Египет и счастливы
А почему мы должны быть несчастливы? От того, что обыграли "детский сад и Египет", где все "детишки" с бородой?


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:40) #
  • +6
  •  (10)

Да да детский сад .... одни многократные чемпионы Азии ... участники ЧМ и ЧА а другие в Африке всех епут лучшая команда черного контитента последних лет и вроде больше всех у них кубков Африки!!!

Конечно не с Немцами там играли но тоже не плохо !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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