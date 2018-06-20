Канчельскис: дождемся серьезных соперников - а то обыграли детский сад и Египет и счастливы

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом (3:1)."У нас впереди Уругвай и топовые команды, против которых будем играть в плей-офф. Вот сыграем с серьезными соперниками, тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите. Когда против хороших команд будем играть, тогда и увидим, какие у нас недостатки", – сказал Канчельскис.