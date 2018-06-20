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|1
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|1
|1
|0
|0
|2
|0
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|3
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
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Виталий Мутко: Черчесов создал настоящую команду!
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России под руководством Станислава Черчесова.
"Главное – у Черчесова получилось сделать команду! У этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил.
По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной", – цитирует Мутко ТАСС.
"Главное – у Черчесова получилось сделать команду! У этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил.
По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной", – цитирует Мутко ТАСС.
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