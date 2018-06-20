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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Россия
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|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
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|2
|0
|0
|2
|1
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|0
|4
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|0
|0
|1
|0
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|Поражения
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|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
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|2
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|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
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|1
|0
|1
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|3
|3
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|0
|0
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|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
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|1
|0
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|0
|1
|1
|0
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|1
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Артем Дзюба: посвящаю эту победу своему сыну
Форвард сборной России Артем Дзюба, автор гола в матче ЧМ с Египтом (3:1), рассказал, кому посвятил победу.
"Мы настоящая команда! Мы братья! Мы счастливые люди! 23 счастливчика, которые все преодолели, попали в сборную и победили.
Мы безумно счастливы. Это исторический шаг. Спасибо стране, болельщикам. Видели после первой игры, как за нас переживали. Давайте сегодня просто порадуемся. Сегодня такой праздник.
Посвящаю победу своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня нападающий", — цитирует Дзюбу Р-Спорт.
"Мы настоящая команда! Мы братья! Мы счастливые люди! 23 счастливчика, которые все преодолели, попали в сборную и победили.
Мы безумно счастливы. Это исторический шаг. Спасибо стране, болельщикам. Видели после первой игры, как за нас переживали. Давайте сегодня просто порадуемся. Сегодня такой праздник.
Посвящаю победу своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня нападающий", — цитирует Дзюбу Р-Спорт.
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