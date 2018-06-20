Дзюба в матче с Египтом выиграл больше всех единоборств на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Дзюба в матче с Египтом выиграл больше всех единоборств на ЧМ-2018

По данным InStat, Артем Дзюба в матче со сборной Египта 55 раз вступал в единоборства.

Это лучший показатель за все проведенные матчи на ЧМ-2018, второе место по данному показателю у форварда сборной Колумбии Радамеля Фалькао (32).

Из 55 единоборств Дзюба выиграл 23. Это тоже рекорд турнира. Второй показатель у защитника сборной Уругвая Диего Година (19).

Instat
Теги: Дзюба
Сегодня, 12:39
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23
(5)
№23 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:50) #
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online

Цитата: Босх
Только поиграв за "Ростов" Дзюба стал футболистом.
Именно в "Ростове" он понял КАК надо играть.
не удивлюсь.если в будущем.мы увидим Дзюбу в роли тренера.

Ростов-кузница кадров!


Кадры пока что в Ростове Карпин делает.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавчег! Сергей Богданыч ждёт с распростертыми объятиями... И мы тоже ждём именно такого Дзюбу.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№21 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Только поиграв за "Ростов" Дзюба стал футболистом.
Именно в "Ростове" он понял КАК надо играть.
не удивлюсь.если в будущем.мы увидим Дзюбу в роли тренера.

Ростов-кузница кадров!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№20 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (0)
online

Артем, красава! Почетный гражданин города-героя Тулы, настоящий арсеналец!
Тула, с тобой!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№19 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (0)

Наконец Артем начал раскрывать свой потенциал в игре.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№18 Написал: ale Вятка (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбинье конечно молодца вчера, тут нечего сказать)


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№17 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Иногда на Дзюбу смотришь. Да он во что-то играет, играет круто, но это не совсем похоже на футбол. Дзюбабол.
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:00) #
  • -2
  •  (2)

Дзюба - красавец!
А сколько выиграл лучший игрок сб.России в двух матчах Черышев?
Он вообще в эти единоборства не вступал!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№15 Написал: Volodia379 (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (2)

Просто рад за Дзюбу! Он оказывается не только языком умеет работать а еще в футбол играть! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№14 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:41) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sasha12066
А это ничего, что всего 2 команды из 32-х провели по 2 матча, а остальные только один?

А это умаляет успех и старание Дзюбы?


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№13 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Носом землю роет и копытами искры из земли высекает. Похвально.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это очень хорошо. Но мы два матча сыграли в отличии от остальных. Не объективно сейчас сравнивать.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№11 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Sasha12066
А это ничего, что всего 2 команды из 32-х провели по 2 матча, а остальные только один? И у нас слабейшая группа на ЧМ. Тут начали осанны как сборной в целом, так и отдельным личностям в частности петь, но я считаю, что рано. Не, я не умаляю заслуг ребят, молодцы. Но перехваливать за то, что не обосрались, тоже излишне. Посмотрим на 1/8, там и будем более объективны.

из группы уже вышли-программа минимум выполнена. На то что выиграют ЧМ ни кто и не рассчитывает(окромя Фурсенко). Почему бы и не похвалить???


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Какая боль
Какая боль
Ливерпуль-Спартак
7-0
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
№10 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Артему есть, что доказывать. И он доказывает!

Проблема Дзюбы в том что он УМЕЕТ играть, НО играет он только тогда когда ему нужно что то доказывать!!! Когда у него начинаются тепличные условия, он расслабляет булки и занимается херней!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№9 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (7)

А это ничего, что всего 2 команды из 32-х провели по 2 матча, а остальные только один? И у нас слабейшая группа на ЧМ. Тут начали осанны как сборной в целом, так и отдельным личностям в частности петь, но я считаю, что рано. Не, я не умаляю заслуг ребят, молодцы. Но перехваливать за то, что не обосрались, тоже излишне. Посмотрим на 1/8, там и будем более объективны.


--------------------
"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Артему есть, что доказывать. И он доказывает! Красава в двух матчах!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: паровоз
пора ему возвращаться в родной клуб

эй-эй...эта наша корова, и мы ее доим expressionless
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Дзюба зверюга, его боятся и это хорошо. Хотелось бы услышать мнение Манчини на этот счёт, который сделал всё возможное, что бы Артём не получил вызов в сборную.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
Дзюба начинает доказывать делом, а не языком, что не может не радовать.

пора ему возвращаться в родной клуб laughing
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Боевой настрой и хорошая физ подготовка! Дзюба и в Зените шикарно играл, когда форму набирал. Поэтому в начале сезона он часто никакой.
Вчера, в конце первого тайма, было видно, что с физухой у наших всё в поряде. Бегали галопом до последней секунды. Лишь бы эту форму продержать как можно дольше.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:53) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Дзюба начинает доказывать делом, а не языком, что не может не радовать

помоему их с Левандовски поменяли местами.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:48) #
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
В матче с Египтом Черышев оказался двойке худших по количеству технико-тактических действий, количеству единоборств, при этом всего 1 удачная обводка, 0 точных навесов, самый большой брак в передачах и опять огромные отрезки (на этот раз по 6 и 12 минут), когда футболист выпадал из игры.

Кто там минусовал, когда я писал, то Черышев незаслуженно признается лучшим во втором матче подряд? Вылезайте...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:43) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба начинает доказывать делом, а не языком, что не может не радовать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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