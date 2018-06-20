Иван Ургант: "усы надежды" работают!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Иван Ургант: "усы надежды" работают!

Популярный российский ведущий Иван Ургант эмоционально отреагировал на победу сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура чемпионата мира — 2018.

"С победой! "Усы надежды" работают», — написал Ургант в своем инстаграме.

Напомним, ранее Ургант запустил акцию "Усы надежды", в которой попросил поддержать сборную России и её главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы.
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:49
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№10 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
констатировал гражданин Аргентины Диего Милито...

...и швед Ибрагимович


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Усы надежды отрастив,
Арабов нАполе побив,
Решил отращивать он талию,
Чтоб уничтожить Португалию...
Ну а пока что наливай!
Чтобы отчпокать Уругвай.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
скучать не будешь?

Да этот Пельмень все равно в каждую дырку лезть будет - как от тренера от него толку ноль, вот он и шляется который год то по левым матчам, то по левым газетками, интевью дает. Он же еврей, судя по рекламе синагог, а евреи - "прощаются, но не уходят"
Пендаля надо по жирной жопе, и не одного... Хотя все равно будет лезть обратно, хоть через форточку


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира — 2018 на Первом канале.

Скатертью дорога, и барабан на шею

скучать не будешь?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Гражданин Израиля Иван Ургант похвалил гражданина Австрии Станислава Черчесова.

...констатировал гражданин Аргентины Диего Милито...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гражданин Израиля Иван Ургант похвалил гражданина Австрии Станислава Черчесова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира — 2018 на Первом канале.

Скатертью дорога, и барабан на шею


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (1)

ничего героического Черчесов не совершил, вот пусть ту же Францию обыграют, тогда можно что-то говорить..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 13:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
мне вот интересно, усатый так все и планировал или сам охреневает от происходящего?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Победы имени крутого мужика Черчесова. Нас растормошить можно только такими методами. Как сказал Денисов: "Пойдем, выйдем в раздевалку. Я тебе шею сломаю"
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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