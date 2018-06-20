Около 2,5 миллионов москвичей посмотрели матч ЧМ-2018 Россия — Египет по ТВ

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|106
|Политика и события в стране и мире
|4772
|КБ-Гостевая
|26761
|Зенит
|104701
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119663
|Mузыка
|5729
|Мировые трансферы
|336
|Кто в каких труселях ходит?
|205
|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Новости партнеров
Лента новостей:
14:07
Португалия - Марокко: Криштиану Роналду на острие атаки и готов улучшить свой бомбардирский счет
Португалия - Марокко: Криштиану Роналду на острие атаки и готов улучшить свой бомбардирский счет
10:35
Канчельскис: дождемся серьезных соперников - а то обыграли детский сад и Египет и счастливы (35)
Канчельскис: дождемся серьезных соперников - а то обыграли детский сад и Египет и счастливы (35)
08:25
Валерий Рейнгольд: с Испанией и Португалией, вероятней, будет даже полегче, чем с Египтом (25)
Валерий Рейнгольд: с Испанией и Португалией, вероятней, будет даже полегче, чем с Египтом (25)
Вчера, 23:45
Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию (63)
Рамзан Кадыров: хочу поздравить главного болельщика - президента, который поднял Россию (63)
Вчера, 23:23
Фернанду Сантуш: надеемся, что выступим достойно
Фернанду Сантуш: надеемся, что выступим достойно
Вчера, 23:13
Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира (8)
Когда просыпаться? Россия выходит в плей-офф чемпионата мира (8)
Вчера, 23:01
Денис Черышев во второй раз подряд стал игроком матча (20)
Денис Черышев во второй раз подряд стал игроком матча (20)
Около 2,5 миллионов москвичей посмотрели матч ЧМ-2018 Россия — Египет по ТВ
По информации Р-Спорт, матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта, который транслировался на канале "Россия 1", по предварительным данным, смотрели почти 2,5 миллиона жителей Москвы.
При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты), составил 4 миллиона 780 тысяч москвичей.
При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты), составил 4 миллиона 780 тысяч москвичей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.