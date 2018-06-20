Московская фан-зона исполнила исландское "Ху!" в честь победы сборной России

Московская фан-зона устроила исландское «Хух» в честь победы Сборной! pic.twitter.com/2J7J70AaHi — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) June 19, 2018

Болельщики сборной России после победы команды над Египтом в матче второго круга группового этапа (3:1) исполнили кричалку исландских фанатов.Россияне прокричали несколько раз ставший известным клич "Ху!", благодаря которому исландцы прославились на весь мир после чемпионата Европы 2016 года. На том турнире Исландия вышла в ? финала.Напомним, Исландия принимает участие и в чемпионате мира-2018. Перед первым матчем сборной на ЧМ-2018 исландцы собрались в московском парке "Зарядье" и устроили перфоманс с исполнением песен на родном языке и кричалки "Ху!".