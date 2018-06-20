На матче Португалия - Марокко произошла драка между марокканцем и русским

Во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира—2018, в котором встречаются сборные Португалии и Марокко, произошла драка между марокканским и русским болельщиками.После того как марокканец ударил русского поклонника футбола, сотрудники охраны вывели его за пределы стадиона.Встреча в эти минуты проходит в Москве на стадионе "Лужники".