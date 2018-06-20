Главный тренер сборной Перу: мы в состоянии быть крепким орешком для любой команды

Сборная Перу имеет победный менталитет, которого будет придерживаться в матчес командой Франции. Об этом сообщил главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.Фарфан и Геррейро – великолепные игроки, вообще, у нас все в хорошей физической форме, возможно, мы вместе их не выставим, например, кто-то один в старте, но мы стараемся использовать взаимосвязь. У нас есть победный менталитет, которого будем придерживаться в предстоящем матче.Наши парни в отличной форме, завтра это увидите, все готовы, но посмотрим еще завтра состояние тех ребят.Работали ли вы в эти дни над командной сплоченностью?Мои игроки и без того хорошо играют, никто не любит проигрывать, особенно в первом матче. Мы наверстали упущенное, у нас отменный командный дух, победы и поражения всегда бывают, их нужно верно анализировать, без проблем сфокусируемся на предстоящем матче.Вы знакомы с нашим стилем, мы всегда принимали уникальные решения, которые отличают нас от других. Франция является одним из фаворитов, но мы привыкли к тому, что нас называют темными лошадками, мы играем много решающих матчей и можем победить любого соперника, в футболе возможно все, мы знаем, как себя вести в экстремальных ситуациях.Как оцените организацию чемпионата мира?У меня вообще никаких претензий, все очень хорошо организованно, мы чувствуем себя очень комфортно, со стороны Перу никакой критики нет.Как оцениваете матчи на чемпионате мира?С одной стороны, интересно смотреть, но мне более интересна моя команда, потому смотрю тогда, когда есть время. Не очень хорошо понимаю, что происходит в других группах, могу сказать, что Россия отлично действовала, очень авторитетно. Это такие команды, которым хватает победного духа, но пока не могу анализировать точечно, что произошло.У меня есть точечное понимание футбола, он отличается от любого другого спорта, потому что возможны ошибки все время. У нас есть четвертый арбитр, бригада видеоарбитров, для меня футбол связан с ошибками, они бывают, мы не выйдем никогда на уровень, когда футбол будет совершенен. Мы сейчас теряем по 3-4 минуты, тогда мы могли бы полностью отказаться от человеческого фактора, но я немного критически отношусь к этому, у меня есть вопросы.Если честно, то я занимаюсь подготовкой своей команды к следующей игре, я не смотрю назад, надо определить наш состав на завтра, проанализировать Францию, вообще не помню об этом юбилее.Победа Франции была заслуженной, мы видели, что они выложились против напористой команды Австралии. У них есть великолепные игроки, они в состоянии действовать под давлением, против Австралии они имели мало свободных зон, но результат был достигнут. Каждый игрок Франции способен создать момент, мы глубоко их уважаем, недаром они здесь одни из основных фаворитов. Но и не стоит забывать, что мы квалифицировались за счет постоянного улучшения игры, мы привержены своему стилю, не исходим от него, мы в состоянии быть крепким орешком для любой команды.