Кристиан Рамос: мы не должны стоять на месте, не имеет значения, кто наш соперник

Футболист сборной Перу Кристиан Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с Францией."Мы должны быть очень амбициозными, мы не должны стоять на месте, не имеет значения, кто наш соперник. Нападающие Франции всемирно известны, мы готовились к тому, чтобы ограничивать их возможности, которые достаточно обширны", - сказал Рамос.