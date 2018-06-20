Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар прокомментировал поражение от Португалии (0:1) во втором туре чемпионата мира.

- Вы, наверняка, разочарованы результатом, но у вас один из игроков шлем носил. Это для чего?

- Я не разочарован, я доволен выступлением команды, я горжусь игроками, страной, сотрудниками. В футболе есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Ирок воин - он вначале одел шлем, а потом снял его, потому что у него очень сильный дух.

- Роналду играл разочаровающе играл, а ему дали лучшего игрока.

- Я здесь не для того, чтобы обсуждать, кого избирают игроком матча. Я уверен, что весь марокканский народ очень гордится своей командой. Посмотрите, что делал номер 3 когда нам забивали - и напишите правду.

- Что не хватило вашей сборной? Это невезение или не хватило класса?

- Действительно, гораздо проще играть с игроками, которые имеют возможность забивать. Но наша команда играла хорошо, и в первом матче у нас было много возможностей, но это бывает в футболе.

- Не думаете ли вы, что вашим игрокам помогал Роналду, ибо он был малозаметен?

- Мы играли в атакующий футбол, мы рисковали, нам не засчитывали голы. Мы чувствовали как будто мы играем в касобланке. Я думаю, игроки гордятся собой.

- Что вы думаете по поводу судейства?

- Я уже говорил об этом, не мое это дело комментировать судейство. Вы посмотрите повторы различных ситуаций, потому как нарушения должны отмечаться. Я знаю, что меня будут критиковать. Но мы гордимся нашим выступлением.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Марокко Сборная Португалии
Сегодня, 17:26
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№4 Написал: safonas (Сегодня, 17:42) #
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Марокканцы молодцы, не стыдно за сборную


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:42) #
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online

Цитата: Ville
Ну, не везет им.

Плохая реализация - это недостаток мастерства.

Да еще свистки пеналь на портосах простили.
Задержка хватанием за трусы вплоть до штрафной.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Марроканцы не использовали много голевых ситуаций. Жаль!.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 17:37) #
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online

Да Марокко збс играло, что с Ираном, что с Португалией. Ну, не везет им.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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