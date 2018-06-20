Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар прокомментировал поражение от Португалии (0:1) во втором туре чемпионата мира.- Я не разочарован, я доволен выступлением команды, я горжусь игроками, страной, сотрудниками. В футболе есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Ирок воин - он вначале одел шлем, а потом снял его, потому что у него очень сильный дух.- Я здесь не для того, чтобы обсуждать, кого избирают игроком матча. Я уверен, что весь марокканский народ очень гордится своей командой. Посмотрите, что делал номер 3 когда нам забивали - и напишите правду.- Действительно, гораздо проще играть с игроками, которые имеют возможность забивать. Но наша команда играла хорошо, и в первом матче у нас было много возможностей, но это бывает в футболе.- Мы играли в атакующий футбол, мы рисковали, нам не засчитывали голы. Мы чувствовали как будто мы играем в касобланке. Я думаю, игроки гордятся собой.- Я уже говорил об этом, не мое это дело комментировать судейство. Вы посмотрите повторы различных ситуаций, потому как нарушения должны отмечаться. Я знаю, что меня будут критиковать. Но мы гордимся нашим выступлением.