Уго Льорис: Перу в игре с Данией заслужило большего, это качественная команда

Вратарь сборной Франции Уго Льорис посетил пресс-конференцию перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Перу, передает корреспондент- Это было хорошим вдохновением для меня, хорошая память о том турнире, но это дело прошлое, нужно сосредоточиться на нынешнем чемпионате мира, первый матч очень важный, у многих других не было такого успеха, но нам нужно улучшать свою игру.- Я очень горжусь, это символическая цифра, но пока не имеет значения, мы только начали турнир, ничто иное не играет роли, только тренировки, только работа над собой.- Конечно, мы все под постоянным давлением, мы любим играть в футбол, ранее я выступал на чемпионате мира, для меня это не новшество, победа была очень важна, завтра матч будет другим, нам нужно улучшать качество, иначе возникнут проблемы.- Всегда есть такие моменты, которые требуют большей активности, у нас не хватало агрессивности, как и достойной игры при стандартных положениях.- Перу в игре с Данией заслужило большего, это качественная команда, это первое поражение Перу в последних 10 матчах, что заслуживает уважения. Для них это последний шанс выйти из группы, они будут максимально выкладываться, мы будем готовы к такому напору.- Мы всегда желаем друг другу только лучшего, желаю ему всего хорошего, регулярно контактируем, очень рад, что ему выпало счастье быть капитаном. При этом, мы должны больше общаться с игроками своей команды.- Перед СМИ мы всегда повторяемся, говорим о ценностях, принципах футбола, а то, что говорю в раздевалке, не раскрываю перед общественностью. Могу мотивировать, я горжусь званием капитана, важно быть лидером при работе с молодежью.- Иметь возможность сыграть на чемпионате мира важно для любого игрока. Мы проявили акт солидарности в отношении наказанного футболиста, он не употреблял допинг для улучшения собственных возможностей.