Уго Льорис: Перу в игре с Данией заслужило большего, это качественная команда

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Уго Льорис: Перу в игре с Данией заслужило большего, это качественная команда

Уго Льорис: Перу в игре с Данией заслужило большего, это качественная командаВратарь сборной Франции Уго Льорис посетил пресс-конференцию перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Перу, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Помните ли вы свой прошлый чемпионат мира?

- Это было хорошим вдохновением для меня, хорошая память о том турнире, но это дело прошлое, нужно сосредоточиться на нынешнем чемпионате мира, первый матч очень важный, у многих других не было такого успеха, но нам нужно улучшать свою игру.

- Завтра для вас сотый матч за сборную, это важный момент?

- Я очень горжусь, это символическая цифра, но пока не имеет значения, мы только начали турнир, ничто иное не играет роли, только тренировки, только работа над собой.

- Во время первого матча испытывали давление?
- Конечно, мы все под постоянным давлением, мы любим играть в футбол, ранее я выступал на чемпионате мира, для меня это не новшество, победа была очень важна, завтра матч будет другим, нам нужно улучшать качество, иначе возникнут проблемы.

- Многие отметили, что вы плохо разыгрывали стандарты?

- Всегда есть такие моменты, которые требуют большей активности, у нас не хватало агрессивности, как и достойной игры при стандартных положениях.

- Что можете сказать о Перу?

- Перу в игре с Данией заслужило большего, это качественная команда, это первое поражение Перу в последних 10 матчах, что заслуживает уважения. Для них это последний шанс выйти из группы, они будут максимально выкладываться, мы будем готовы к такому напору.

- Поздравили ли своего одноклубника Харри Кейна с дублем за Англию?
- Мы всегда желаем друг другу только лучшего, желаю ему всего хорошего, регулярно контактируем, очень рад, что ему выпало счастье быть капитаном. При этом, мы должны больше общаться с игроками своей команды.

- Для вас завтра будет 67-й матч в качестве капитана. Что скажете игрокам?

- Перед СМИ мы всегда повторяемся, говорим о ценностях, принципах футбола, а то, что говорю в раздевалке, не раскрываю перед общественностью. Могу мотивировать, я горжусь званием капитана, важно быть лидером при работе с молодежью.

- Вы подписали письмо, которое позволило Герреро сыграть здесь, почему, насколько это важно?

- Иметь возможность сыграть на чемпионате мира важно для любого игрока. Мы проявили акт солидарности в отношении наказанного футболиста, он не употреблял допинг для улучшения собственных возможностей.
Теги: Льорис Сборная Франции Сборная Перу
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