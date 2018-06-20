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Криштиану Роналду: знаем, что если бы проиграли, то могли бы вылететь
Нападающий сборной Португалии сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча с Марокко (1:0).
"Самое главное выигрывать матчи, мы знаем, что если бы проиграли, то могли бы вылететь. Марокко тоже хотел победить. Они много двигались. Но мне удалось забить и мы заработали 3 очка. Для меня это было прекрасно.
Самое главное продолжить работу, и получше выступить дальше. Наша цель - подумать о следующих матчах. Мы почти это сделали, а дальше посмотрим. Мы должны идти от матча к матчу", - сказал Роналду.
Rusfootball.info
"Самое главное выигрывать матчи, мы знаем, что если бы проиграли, то могли бы вылететь. Марокко тоже хотел победить. Они много двигались. Но мне удалось забить и мы заработали 3 очка. Для меня это было прекрасно.
Самое главное продолжить работу, и получше выступить дальше. Наша цель - подумать о следующих матчах. Мы почти это сделали, а дальше посмотрим. Мы должны идти от матча к матчу", - сказал Роналду.
Rusfootball.info
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