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1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
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1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
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1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Криштиану пройдёт дальше Месси?



 

Португалия не страшная. Россия может её обыграть, если Роналду не повезёт

Португалия не страшная. Россия может её обыграть, если Роналду не повезётУдивительно: вместо поливания грязью зажравшихся миллионеров и тренера-самодура страна празднует выход в плей-офф и уже выбирает соперника по 1/8 финала. Rusfootball.info – об игре, в которой команда Марокко лишилась шансов на выход в эту стадию, а Португалия подтвердила свой статус.

Хотел смотреть на португальцев, а пришлось для марокканцев

После поражения от Ирана, при всём уважении к команде Эрве Ренара, стало понятно, что Марокко из группы смерти не выберется. Португалия ничьей с Испанией напротив повысила свои шансы, потому вероятность встречи россиян с Роналду и компанией велика. С этого ракурса я и намеревался смотреть матч, но с первых же минут, когда счёт ещё не был открыт, сборная Марокко забрала себе мяч и заиграла в изящный комбинационный футбол.

Жирар рисковал, выставляя в полузащите всего одного опорника Аль-Ахмади. Не называть же опорником Буссуфа. Зато креативная четвёрка в лице Буссуфы, Белянды, Зиеша и Амрабата обеспечивала отличный контроль мяча и устраняла необходимость в большом количестве оборонительной работы.

Марокканцы очень впечатляли техникой и коротким пасом на протяжении всего матча. Наши так не смогут, да и не надо. Как показали первые матчи, у сборной России имеются козыри, которые нужно использовать.

Геррейру – уязвимое место. Или марокканцы сделали его таковым?

Начала матч команда Ренара с перегрузки левого фланга, но по ходу игры сильно накренилась направо, где Амрабат просто истерзал Геррейру. Нуреддин творил с несчастным защитником, пропустившим по ходу сезона много времени из-за травмы, что хотел. Ему было даже лучше, когда партнёры не помогали и не стягивали соперников в зону – 1 на 1 Амрабат разбирался без проблем.

Вряд ли что-то подобное удастся Самедову, зато у него в помощниках Марио Фернандес с подключениями. Раз Марокко неоднократно вскрывало левый фланг обороны португальцев, почему бы не попробовать нам?

Сантуш поменял схему, чтобы устранить течь

В перерыве Фернанду Сантуш был вынужден латать дыру на левом фланге обороны. Простая замена Геррейру вряд ли могла помочь, ведь защитник не получал никакой помощи от партнёров. Поэтому Сантуш в ущерб атаке переместил Гедеша на левый фланг полузащиты и заставил помогать Рафаэлю. В принципе, это вкупе с усталостью Амрабата, помогло.

Да, Португалия вполне сознательно весь 2 тайм играла на удержание счёта. Она лишила себя остроты впереди, чтобы отстоять перевес. И в этом нет ничего нового: победа на Евро – явно не повод пересматривать подход для Фернанду Сантуша, а скорее наоборот.

Португалия с трудом выходила из-под прессинга. Роналду очень помог в 1 тайме

Команда Ренара высоко прессинговала на протяжении всего матча и при этом не допустила португальских контратак. Наверняка Станислав Черчесов перед встречей с Португалией изучит марокканский опыт и попробует использовать его в усовершенствовании нашей сильной стороны.

Однако в 1 тайме у Португалии всё же был приём выхода из-под прессинга – длинная передача на Криштиану, который выигрывал и верховые единоборства, и на передачах низом оказывался первым. Дальше, как правило, следовал удар по ногам от Бенатия – и вот Португалия уже на чужой половине. После ухода налево Гедешеа Роналду остался в нападении один, потому был уже не так эффективен.

Португалия уязвима на стандартах

Парадокс: чемпионы Европы забили победный мяч с углового, но в целом выглядели на стандартах безобразно. Благодаря мастерству Криштиану и нерасчётливой игре Да Кошты Португалия сразу забила и отталкивалась от этого гола весь матч. Тогда как марокканцы после стандартов создали моментов 5, но всё не туда и мимо.

2 момента были созданы из-за ошибки Фернанду Сантуша: он доверил персональную опеку Белянда Жоау Моутинью, который явно не справился с более высоким и мощным соперником. Но самую большую угрозу нёс в себе Бенатия. При всём уважении к Кутепову и Игнашевичу, они вряд ли будут также доминировать в воздухе, но за счёт хорошего движения, наигранных заготовок и точных подач можно, например, организовать второй гол Юрия Газинского.

Дзюбе будет тяжело

Артём доминирует на этом чемпионате, но уже в матче с Уругваем столкнётся с совсем другим уровнем сопротивления в исполнении сыгранной пары защитников «Атлетико» Годин-Хименес. Португальские центрдэфы не играют вместе весь сезон, но Пепе и Фонте формируют крепкую пару со времён победного Евро-2016. Несмотря на доминирование Амрабата на фланге, моменты Марокко создавало со стандарты. С игры же ни одна передача не привела к удару здорового нападающего Бутаиба или сменившего его Эль-Кааби.

Может, Геррейру и не получал должной подстраховки со стороны центральных защитников, зато свою зону Пепе с Фонте контролировали очень уверенно, потому марокканцы в итоге и проходили вокруг да около. Также Дзюбе не стоит забывать про гнильцу Пепе: оказывается, если его по-дружески похлопать по плечу, брутальный зверюга превращается мерзкого плаксу и валится на газон.

Криштиану продолжает доминировать

Все сдались и не пытаются помешать Денису Черышеву стать главной звездой турнира, но только не Криштиану. Сегодня португальский убийца принёс Португалии победу и снова возглавил бомбардирский чарт. Можно прекрасно изучить португальские сильные стороны, переиграть команду Сантуша, но без везения её не победить. Для этого необходимо, чтобы у Криштиану был плохой день. Он наверняка найдёт свой момент, как бы ни старались наши парни. Весь вопрос в том, простит или нет. Пока не прощает.

За второй тайм Роналду почти не добирался до мяча, простояв в центральном круге в ожидании. Но своё дело он в очередной раз сделал, чем-то повторив сценарий игры годичной давности на Кубке Конфедераций. Быстрый гол – и победа 1:0. Против такого лома приём нашёлся у сборной Испании, но вряд ли найдётся у нас.

Сегодня марокканцы не то что не жалели Роналду, они во главе с Бенатия нарочито обстукивали его по ногам. По-другому сдержать трудно, но на этом турнире у него прорезался удар со штрафного. Если фолить там, откуда нельзя пробить, КриРо всегда может наказать головой после подачи. Он способен сам пуститься в дриблинг и заработать пенальти. Главный португалец подошёл к турниру в великолепной форме – он не только не растерял свои сильные стороны, но и вспомнил про когда-то растерянные умения. Если Криштиану и в этот раз протащит Португалию далеко, и при этом дальше Месси, доминирование Роналду в этом споре приобретёт масштабы, при которых вопрос о лучшем игроке придётся пересматривать даже фанатам Лео.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Португалии Роналду Сборная Марокко
Сегодня, 18:03
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№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 19:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж, что бабло животворящее даже с инаалидами делает
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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