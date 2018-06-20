Португалия не страшная. Россия может её обыграть, если Роналду не повезёт

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4776
|Зенит
|104702
|КБ-Гостевая
|26763
|Ростовские футбольные новости
|553
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119664
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|106
|Mузыка
|5729
|Мировые трансферы
|336
|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Новости партнеров
Лента новостей:
19:14
"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал (6)
"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал (6)
18:02
Дидье Дешам: четырнадцать моих игроков не знают, что такое чемпионат мира, но через четыре года они будут костяком
Дидье Дешам: четырнадцать моих игроков не знают, что такое чемпионат мира, но через четыре года они будут костяком
17:26
Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением (5)
Главный тренер сборной Марокко: знаю, что меня будут критиковать, но мы гордимся нашим выступлением (5)
16:12
На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста (5)
На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста (5)
15:51
Арсений Логашов вернулся в "Ростов" (1)
Арсений Логашов вернулся в "Ростов" (1)
14:07
Португалия - Марокко: Криштиану Роналду на острие атаки и готов улучшить свой бомбардирский счет
Португалия - Марокко: Криштиану Роналду на острие атаки и готов улучшить свой бомбардирский счет
Португалия не страшная. Россия может её обыграть, если Роналду не повезёт
Удивительно: вместо поливания грязью зажравшихся миллионеров и тренера-самодура страна празднует выход в плей-офф и уже выбирает соперника по 1/8 финала. Rusfootball.info – об игре, в которой команда Марокко лишилась шансов на выход в эту стадию, а Португалия подтвердила свой статус.
Хотел смотреть на португальцев, а пришлось для марокканцев
После поражения от Ирана, при всём уважении к команде Эрве Ренара, стало понятно, что Марокко из группы смерти не выберется. Португалия ничьей с Испанией напротив повысила свои шансы, потому вероятность встречи россиян с Роналду и компанией велика. С этого ракурса я и намеревался смотреть матч, но с первых же минут, когда счёт ещё не был открыт, сборная Марокко забрала себе мяч и заиграла в изящный комбинационный футбол.
Жирар рисковал, выставляя в полузащите всего одного опорника Аль-Ахмади. Не называть же опорником Буссуфа. Зато креативная четвёрка в лице Буссуфы, Белянды, Зиеша и Амрабата обеспечивала отличный контроль мяча и устраняла необходимость в большом количестве оборонительной работы.
Марокканцы очень впечатляли техникой и коротким пасом на протяжении всего матча. Наши так не смогут, да и не надо. Как показали первые матчи, у сборной России имеются козыри, которые нужно использовать.
Геррейру – уязвимое место. Или марокканцы сделали его таковым?
Начала матч команда Ренара с перегрузки левого фланга, но по ходу игры сильно накренилась направо, где Амрабат просто истерзал Геррейру. Нуреддин творил с несчастным защитником, пропустившим по ходу сезона много времени из-за травмы, что хотел. Ему было даже лучше, когда партнёры не помогали и не стягивали соперников в зону – 1 на 1 Амрабат разбирался без проблем.
Вряд ли что-то подобное удастся Самедову, зато у него в помощниках Марио Фернандес с подключениями. Раз Марокко неоднократно вскрывало левый фланг обороны португальцев, почему бы не попробовать нам?
Сантуш поменял схему, чтобы устранить течь
В перерыве Фернанду Сантуш был вынужден латать дыру на левом фланге обороны. Простая замена Геррейру вряд ли могла помочь, ведь защитник не получал никакой помощи от партнёров. Поэтому Сантуш в ущерб атаке переместил Гедеша на левый фланг полузащиты и заставил помогать Рафаэлю. В принципе, это вкупе с усталостью Амрабата, помогло.
Да, Португалия вполне сознательно весь 2 тайм играла на удержание счёта. Она лишила себя остроты впереди, чтобы отстоять перевес. И в этом нет ничего нового: победа на Евро – явно не повод пересматривать подход для Фернанду Сантуша, а скорее наоборот.
Португалия с трудом выходила из-под прессинга. Роналду очень помог в 1 тайме
Команда Ренара высоко прессинговала на протяжении всего матча и при этом не допустила португальских контратак. Наверняка Станислав Черчесов перед встречей с Португалией изучит марокканский опыт и попробует использовать его в усовершенствовании нашей сильной стороны.
Однако в 1 тайме у Португалии всё же был приём выхода из-под прессинга – длинная передача на Криштиану, который выигрывал и верховые единоборства, и на передачах низом оказывался первым. Дальше, как правило, следовал удар по ногам от Бенатия – и вот Португалия уже на чужой половине. После ухода налево Гедешеа Роналду остался в нападении один, потому был уже не так эффективен.
Португалия уязвима на стандартах
Парадокс: чемпионы Европы забили победный мяч с углового, но в целом выглядели на стандартах безобразно. Благодаря мастерству Криштиану и нерасчётливой игре Да Кошты Португалия сразу забила и отталкивалась от этого гола весь матч. Тогда как марокканцы после стандартов создали моментов 5, но всё не туда и мимо.
2 момента были созданы из-за ошибки Фернанду Сантуша: он доверил персональную опеку Белянда Жоау Моутинью, который явно не справился с более высоким и мощным соперником. Но самую большую угрозу нёс в себе Бенатия. При всём уважении к Кутепову и Игнашевичу, они вряд ли будут также доминировать в воздухе, но за счёт хорошего движения, наигранных заготовок и точных подач можно, например, организовать второй гол Юрия Газинского.
Дзюбе будет тяжело
Артём доминирует на этом чемпионате, но уже в матче с Уругваем столкнётся с совсем другим уровнем сопротивления в исполнении сыгранной пары защитников «Атлетико» Годин-Хименес. Португальские центрдэфы не играют вместе весь сезон, но Пепе и Фонте формируют крепкую пару со времён победного Евро-2016. Несмотря на доминирование Амрабата на фланге, моменты Марокко создавало со стандарты. С игры же ни одна передача не привела к удару здорового нападающего Бутаиба или сменившего его Эль-Кааби.
Может, Геррейру и не получал должной подстраховки со стороны центральных защитников, зато свою зону Пепе с Фонте контролировали очень уверенно, потому марокканцы в итоге и проходили вокруг да около. Также Дзюбе не стоит забывать про гнильцу Пепе: оказывается, если его по-дружески похлопать по плечу, брутальный зверюга превращается мерзкого плаксу и валится на газон.
Криштиану продолжает доминировать
Все сдались и не пытаются помешать Денису Черышеву стать главной звездой турнира, но только не Криштиану. Сегодня португальский убийца принёс Португалии победу и снова возглавил бомбардирский чарт. Можно прекрасно изучить португальские сильные стороны, переиграть команду Сантуша, но без везения её не победить. Для этого необходимо, чтобы у Криштиану был плохой день. Он наверняка найдёт свой момент, как бы ни старались наши парни. Весь вопрос в том, простит или нет. Пока не прощает.
За второй тайм Роналду почти не добирался до мяча, простояв в центральном круге в ожидании. Но своё дело он в очередной раз сделал, чем-то повторив сценарий игры годичной давности на Кубке Конфедераций. Быстрый гол – и победа 1:0. Против такого лома приём нашёлся у сборной Испании, но вряд ли найдётся у нас.
Сегодня марокканцы не то что не жалели Роналду, они во главе с Бенатия нарочито обстукивали его по ногам. По-другому сдержать трудно, но на этом турнире у него прорезался удар со штрафного. Если фолить там, откуда нельзя пробить, КриРо всегда может наказать головой после подачи. Он способен сам пуститься в дриблинг и заработать пенальти. Главный португалец подошёл к турниру в великолепной форме – он не только не растерял свои сильные стороны, но и вспомнил про когда-то растерянные умения. Если Криштиану и в этот раз протащит Португалию далеко, и при этом дальше Месси, доминирование Роналду в этом споре приобретёт масштабы, при которых вопрос о лучшем игроке придётся пересматривать даже фанатам Лео.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Хотел смотреть на португальцев, а пришлось для марокканцев
После поражения от Ирана, при всём уважении к команде Эрве Ренара, стало понятно, что Марокко из группы смерти не выберется. Португалия ничьей с Испанией напротив повысила свои шансы, потому вероятность встречи россиян с Роналду и компанией велика. С этого ракурса я и намеревался смотреть матч, но с первых же минут, когда счёт ещё не был открыт, сборная Марокко забрала себе мяч и заиграла в изящный комбинационный футбол.
Жирар рисковал, выставляя в полузащите всего одного опорника Аль-Ахмади. Не называть же опорником Буссуфа. Зато креативная четвёрка в лице Буссуфы, Белянды, Зиеша и Амрабата обеспечивала отличный контроль мяча и устраняла необходимость в большом количестве оборонительной работы.
Марокканцы очень впечатляли техникой и коротким пасом на протяжении всего матча. Наши так не смогут, да и не надо. Как показали первые матчи, у сборной России имеются козыри, которые нужно использовать.
Геррейру – уязвимое место. Или марокканцы сделали его таковым?
Начала матч команда Ренара с перегрузки левого фланга, но по ходу игры сильно накренилась направо, где Амрабат просто истерзал Геррейру. Нуреддин творил с несчастным защитником, пропустившим по ходу сезона много времени из-за травмы, что хотел. Ему было даже лучше, когда партнёры не помогали и не стягивали соперников в зону – 1 на 1 Амрабат разбирался без проблем.
Вряд ли что-то подобное удастся Самедову, зато у него в помощниках Марио Фернандес с подключениями. Раз Марокко неоднократно вскрывало левый фланг обороны португальцев, почему бы не попробовать нам?
Сантуш поменял схему, чтобы устранить течь
В перерыве Фернанду Сантуш был вынужден латать дыру на левом фланге обороны. Простая замена Геррейру вряд ли могла помочь, ведь защитник не получал никакой помощи от партнёров. Поэтому Сантуш в ущерб атаке переместил Гедеша на левый фланг полузащиты и заставил помогать Рафаэлю. В принципе, это вкупе с усталостью Амрабата, помогло.
Да, Португалия вполне сознательно весь 2 тайм играла на удержание счёта. Она лишила себя остроты впереди, чтобы отстоять перевес. И в этом нет ничего нового: победа на Евро – явно не повод пересматривать подход для Фернанду Сантуша, а скорее наоборот.
Португалия с трудом выходила из-под прессинга. Роналду очень помог в 1 тайме
Команда Ренара высоко прессинговала на протяжении всего матча и при этом не допустила португальских контратак. Наверняка Станислав Черчесов перед встречей с Португалией изучит марокканский опыт и попробует использовать его в усовершенствовании нашей сильной стороны.
Однако в 1 тайме у Португалии всё же был приём выхода из-под прессинга – длинная передача на Криштиану, который выигрывал и верховые единоборства, и на передачах низом оказывался первым. Дальше, как правило, следовал удар по ногам от Бенатия – и вот Португалия уже на чужой половине. После ухода налево Гедешеа Роналду остался в нападении один, потому был уже не так эффективен.
Португалия уязвима на стандартах
Парадокс: чемпионы Европы забили победный мяч с углового, но в целом выглядели на стандартах безобразно. Благодаря мастерству Криштиану и нерасчётливой игре Да Кошты Португалия сразу забила и отталкивалась от этого гола весь матч. Тогда как марокканцы после стандартов создали моментов 5, но всё не туда и мимо.
2 момента были созданы из-за ошибки Фернанду Сантуша: он доверил персональную опеку Белянда Жоау Моутинью, который явно не справился с более высоким и мощным соперником. Но самую большую угрозу нёс в себе Бенатия. При всём уважении к Кутепову и Игнашевичу, они вряд ли будут также доминировать в воздухе, но за счёт хорошего движения, наигранных заготовок и точных подач можно, например, организовать второй гол Юрия Газинского.
Дзюбе будет тяжело
Артём доминирует на этом чемпионате, но уже в матче с Уругваем столкнётся с совсем другим уровнем сопротивления в исполнении сыгранной пары защитников «Атлетико» Годин-Хименес. Португальские центрдэфы не играют вместе весь сезон, но Пепе и Фонте формируют крепкую пару со времён победного Евро-2016. Несмотря на доминирование Амрабата на фланге, моменты Марокко создавало со стандарты. С игры же ни одна передача не привела к удару здорового нападающего Бутаиба или сменившего его Эль-Кааби.
Может, Геррейру и не получал должной подстраховки со стороны центральных защитников, зато свою зону Пепе с Фонте контролировали очень уверенно, потому марокканцы в итоге и проходили вокруг да около. Также Дзюбе не стоит забывать про гнильцу Пепе: оказывается, если его по-дружески похлопать по плечу, брутальный зверюга превращается мерзкого плаксу и валится на газон.
Криштиану продолжает доминировать
Все сдались и не пытаются помешать Денису Черышеву стать главной звездой турнира, но только не Криштиану. Сегодня португальский убийца принёс Португалии победу и снова возглавил бомбардирский чарт. Можно прекрасно изучить португальские сильные стороны, переиграть команду Сантуша, но без везения её не победить. Для этого необходимо, чтобы у Криштиану был плохой день. Он наверняка найдёт свой момент, как бы ни старались наши парни. Весь вопрос в том, простит или нет. Пока не прощает.
За второй тайм Роналду почти не добирался до мяча, простояв в центральном круге в ожидании. Но своё дело он в очередной раз сделал, чем-то повторив сценарий игры годичной давности на Кубке Конфедераций. Быстрый гол – и победа 1:0. Против такого лома приём нашёлся у сборной Испании, но вряд ли найдётся у нас.
Сегодня марокканцы не то что не жалели Роналду, они во главе с Бенатия нарочито обстукивали его по ногам. По-другому сдержать трудно, но на этом турнире у него прорезался удар со штрафного. Если фолить там, откуда нельзя пробить, КриРо всегда может наказать головой после подачи. Он способен сам пуститься в дриблинг и заработать пенальти. Главный португалец подошёл к турниру в великолепной форме – он не только не растерял свои сильные стороны, но и вспомнил про когда-то растерянные умения. Если Криштиану и в этот раз протащит Португалию далеко, и при этом дальше Месси, доминирование Роналду в этом споре приобретёт масштабы, при которых вопрос о лучшем игроке придётся пересматривать даже фанатам Лео.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.