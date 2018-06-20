Алан Дзагоев может вернуться в строй до плей-офф

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

Новости партнеров

Алан Дзагоев может вернуться в строй до плей-офф

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию по поводу состояния защитника Юрия Жиркова и полузащитника Алана Дзагоева.

"В тренировке в общей группе не будет работать Жирков. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе.

Продолжает восстановление после травмы Дзагоев — отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", - говорится в твиттере россиян.
Теги: Жирков Дзагоев Сборная России
Сегодня, 18:17
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8
(2)
№8 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В этом составе он лишний для основы, на замену подойдет минут на 5...10. А хорошо Сенегал ляхов дернул, молодцы по игре выиграли.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Поправляйся Алан.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Egorysche
Головин висит на карточке

раньше вроде после группы карты сгорали...а сейчас читаю что с 2010 вроде как только с 1/4...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не торопись Алан, лечись и готовься к ЧР
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:30) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: VirGON
Черешев намного лучше Алана,быстрей,удар сильней,конечно на замену пригодится но явно не в основу его ставить вместо Дениса

вместо Черышева - нет. а вот если укреплять центр поля, то выпускать на замену Дзагоева намного лучшем чем Кузяева. К тому же надо учитывать, что Головин висит на карточке
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: VirGON (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (3)
online

Черешев намного лучше Алана,быстрей,удар сильней,конечно на замену пригодится но явно не в основу его ставить вместо Дениса
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:06) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
И без него справляются,пусть лечится
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А оно кому надо?


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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