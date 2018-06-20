Хорхе Сампаоли: сделаем все, чтобы добиться победы над Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли посетил пресс-конференцию перед матчем чемпионата мира с Хорватией.- Сегодня стартовый состав я вам не назову, так как мы с игроками еще его не обсуждали.Тактику на все матчи мы планировали заранее, учитывая особенности соперников. Предстоящий матч, конечно, требует конкретного подхода. У нас есть различные варианты. Наша команда, нацелена на быстрые контратаки, также сильна и в опорной зоне. Посмотрим, как мы сможем улучшить эффективность игры в штрафной.Мы всегда стараемся владеть мячом. Улучшить этот компонент в каком-то конкретном матче можно за счет увеличения числа полузащитников, в том числе, благодаря сокращению игроков атакующей линии. Немаловажны и подборы, и отборы мяча, когда мы его теряем. Конечно, мы не выйдем в плей-офф, если не выиграем завтра. Поэтому сделаем все, чтобы добиться победы.- Мы говорили не только с Месси. С другими футболистами также поработали в этой плоскости. Лео не должен нести ответственность за всех на своих плечах. Нельзя все сваливать на него. ЧМ смотрят миллиарды людей. Порой можно не забить пенальти — это случается. Главное сейчас сплотиться. Отрицательный опыт — в любом случае опыт. Футбол полон сюрпризов. Но я оптимистичен, и я уверен, завтра мы сможем победить. Конечно, вариантов у нас уже не так много.