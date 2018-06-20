Хорхе Сампаоли: сделаем все, чтобы добиться победы над Хорватией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Хорхе Сампаоли: сделаем все, чтобы добиться победы над Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли посетил пресс-конференцию перед матчем чемпионата мира с Хорватией.

- Сегодня стартовый состав я вам не назову, так как мы с игроками еще его не обсуждали.

Тактику на все матчи мы планировали заранее, учитывая особенности соперников. Предстоящий матч, конечно, требует конкретного подхода. У нас есть различные варианты. Наша команда, нацелена на быстрые контратаки, также сильна и в опорной зоне. Посмотрим, как мы сможем улучшить эффективность игры в штрафной.

Мы всегда стараемся владеть мячом. Улучшить этот компонент в каком-то конкретном матче можно за счет увеличения числа полузащитников, в том числе, благодаря сокращению игроков атакующей линии. Немаловажны и подборы, и отборы мяча, когда мы его теряем. Конечно, мы не выйдем в плей-офф, если не выиграем завтра. Поэтому сделаем все, чтобы добиться победы.

- Ничья с Исландией по вине Месси?

- Мы говорили не только с Месси. С другими футболистами также поработали в этой плоскости. Лео не должен нести ответственность за всех на своих плечах. Нельзя все сваливать на него. ЧМ смотрят миллиарды людей. Порой можно не забить пенальти — это случается. Главное сейчас сплотиться. Отрицательный опыт — в любом случае опыт. Футбол полон сюрпризов. Но я оптимистичен, и я уверен, завтра мы сможем победить. Конечно, вариантов у нас уже не так много.

Rusfootball.info
Теги: Сампаоли Сборная Аргентины
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