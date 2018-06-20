Матч Португалии и Марокко в "Лужниках" посетили более 78 тысяч зрителей

Сегодня, 20 июня, в Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира–2018 между сборными Португалии и Марокко (1:0).Встречу в "Лужниках" посетили 78 011 зрителей. Общая вместимость стадиона составляет 81 тыс. болельщиков.