"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал

Леонид Слуцкий больше не будет работать комментатором на ЧМ-2018 на "Первом канале" по причине занятости на работе в "Витессе"."У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал" – сказал представитель телеканала.Слуцкий в ближайшее время приступит к работе в голландском клубе "Витесс".