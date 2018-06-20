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1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
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1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
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1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
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1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
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Новости партнеров

"Первый канал": у нас был контракт со Слуцким на только те матчи, которые он уже прокомментировал

Леонид Слуцкий больше не будет работать комментатором на ЧМ-2018 на "Первом канале" по причине занятости на работе в "Витессе".

"У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал" – сказал представитель телеканала.

Слуцкий в ближайшее время приступит к работе в голландском клубе "Витесс".

"Интерфакс"
Теги: Слуцкий
Сегодня, 19:14
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6
(1)
№6 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
и встречи болельщиков со Слуцким

Опять плясать будет? А то по-голландски то толстый не бум-бум, КВНа не замутить


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Boss52,
Чучело, ты в еврейских цветах, если что...

Frankenstein,
Да, а офсайт Витесса согласно легенде сообщил даты начала тренировок и встречи болельщиков со Слуцким
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Леонид Слуцкий больше не будет работать комментатором на ЧМ-2018 на "Первом канале"
Евреи, гоу хоум!!!
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:19) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Оперативно состряпали легенду,Слуцбургеру значит надо тренировать,а Карпину получается не нужно,отовсюду гонят физрука ,ждём где теперь всплывёт)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну был и был контракт, зачем оправдываться первому
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:16) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тостож*пый! Тебе уже даже на ТВ сказали - тебя команда, которую ты якобы тренируешь, уже полгода не видит, а ты все по стадионам зависаешь, то у Абрамовича, то у Гусева


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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