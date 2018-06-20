Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира—2018 - 1:0.Сборная России и уругвайцы набрали по 6 очков и досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата мира. В очном матче, который состоится 25 июня, команды определят победителя группы. В 1/8 финала ЧМ-2018 Россия и Уругвай могут встретиться с Португалией, Испанией или Ираном, которые представляют группу В.