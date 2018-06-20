Юрий Газинский: приятно входить в историю, получаешь всплеск положительных эмоций

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча с командой Уругвая."Отличные эмоции, сложнейший матч. Было много звонков, СМС, всегда приятно получать поздравления. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Какие эмоции были после финального свистка? Какие они могут быть? Только положительные. Приятно входить в историю, получаешь всплеск положительных эмоций.Насчёт поддержки болельщиков, после первого матча в "Лужниках" она тоже была. Было видно, как болельщики радуются. Нам такой поддержки болельщиков и не хватало. Она очень важна. После игр тяжело уснуть, получаешь нагрузку, эмоциональный всплеск. Не так просто уснуть.У нас был хороший сбор, мы готовились. Нет ничего удивительного в хороших показателях. Мы заложили нужный фундамент. У нас было большое желание. Больших проблем с физическим состоянием на данный момент нет. У нас есть время восстановиться. Пять дней на то, чтобы сделать это хорошо. Есть процедуры, массаж. Будем готовиться.Что Мирослав Ромащенко объяснял во время разминки? Это обычный подсказ, переговорили, как нужно действовать. Определённого момента мы не вспоминали. Я не был уверен, что буду основным игроком. Но я ставил перед собой задачу доказать штабу, выложиться на 100%", - сказал Газинский.