Юрий Газинский: приятно входить в историю, получаешь всплеск положительных эмоций

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Юрий Газинский: приятно входить в историю, получаешь всплеск положительных эмоций

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча с командой Уругвая.

"Отличные эмоции, сложнейший матч. Было много звонков, СМС, всегда приятно получать поздравления. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Какие эмоции были после финального свистка? Какие они могут быть? Только положительные. Приятно входить в историю, получаешь всплеск положительных эмоций.

Насчёт поддержки болельщиков, после первого матча в "Лужниках" она тоже была. Было видно, как болельщики радуются. Нам такой поддержки болельщиков и не хватало. Она очень важна. После игр тяжело уснуть, получаешь нагрузку, эмоциональный всплеск. Не так просто уснуть.

У нас был хороший сбор, мы готовились. Нет ничего удивительного в хороших показателях. Мы заложили нужный фундамент. У нас было большое желание. Больших проблем с физическим состоянием на данный момент нет. У нас есть время восстановиться. Пять дней на то, чтобы сделать это хорошо. Есть процедуры, массаж. Будем готовиться.

Что Мирослав Ромащенко объяснял во время разминки? Это обычный подсказ, переговорили, как нужно действовать. Определённого момента мы не вспоминали. Я не был уверен, что буду основным игроком. Но я ставил перед собой задачу доказать штабу, выложиться на 100%", - сказал Газинский.

Rusfootball.info
Теги: Газинский Сборная России
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