Дания потренировалась под дождем перед матчем с Австралией

Футболисты сборной Дании приняли участие в тренировке на стадионе "Самара-Арена". Команда Дании проведет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Австралии 21 июня в Самаре.В занятии принимали участие все футболисты датской сборной, которые тренировались в сильный дождь. Ранее расположение национальной сборной покинул полузащитник Вильям Квист, получивший серьезную травму в матче с перуанцами (1:0).